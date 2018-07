– Det var et klassisk stup over styret. Jeg prøver å trene litt alternativt ved å sykle på sti, men denne gangen hadde jeg vel litt for god selvtillit og for mye fart over hoppet, forteller Nestvold-Haugen.

Onsdagens sykkeltur i Oppdal endte på sykestua med et mindre brudd i ryggen, men slalåmkjøreren er glad det ikke endte enda verre.

– Jeg har vært heldig. Det er et snilt brudd i ryggen, ikke den alvorlige typen som gjør at jeg blir satt ut i lang tid.

– Mørbanket

Legene har gitt ham råd om å unngå belastning på ryggsøylen de neste fire-seks ukene. Nestvold-Haugen tror han rekker landslagssamlingen i august, men halvannet døgn etter ulykken har han fremdeles store smerter.

– Akkurat nå er jeg veldig mørbanket. Det er på morgenen det er verst, jeg klarer nesten ikke å komme meg ut av senga. En 90-kilos alpinist er ikke laget for å ramle på sykkel, sier 30-åringen.

Dét til tross for at Nestvold-Haugen brukte sin alpinbakgrunn til å falle på «riktig» måte.

– Jeg forstod jo at dette kom til å gå gærent, så jeg prøvde å lande mykest mulig, men det var et hardt underlag.

Nestvold-Haugen tok sin første pallplass på internasjonalt toppnivå i VM i St. Moritz i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tar selvkritikk

Slalåmkjøreren var på vei til Trøndelag der han skulle feriere med familien da han stoppet for å kjøre en time i terrenget i Oppdal. Nå tar han selvkritikk for at ferien blir langt mindre aktiv enn han hadde planlagt.

– Det er lett å se i ettertid at jeg burde hatt på ryggplate og kanskje ikke tatt den ekstra turen. Jeg var egentlig ferdig for dagen og skulle bare ta en liten tur opp fordi det var så gøy, så det er jo klassisk det, sier han.

Han klarte å komme seg til bilen og hente familien på Værnes flyplass før kona kjørte ham på sykehuset i Levanger.

– Nå blir ferien roligere enn jeg hadde planlagt. Jeg hadde både med meg sykkel og kajakk, men det blir ikke tatt i bruk nå.