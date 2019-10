– Jeg har hatt en tøff uke. Jeg har prøvd å løpe, jeg prøver å vise at jeg er ren og at jeg alltid vil være ren. Helt til jeg dør, vil jeg alltid være ren, sier Hassan til NRK.

Bakgrunnen er at treneren, Alberto Salazar, nylig ble utestengt i fire år. Han skal angivelig ha gitt sine utøvere medisinske preparater for å forbedre deres prestasjoner.

– Jeg vet ikke hva folk tenker, jeg har vært en topputøver siden 2014. Hvordan kan de tro at jeg er så dum at jeg gjør noe sånn? Jeg vil vise unge utøvere at jeg jobber hardt. Jeg vil si til dem som tror noe sånn at de må sjekke bakgrunnen til dem de snakker om, sier Hassan.

Se hele intervjuet med Hassan (artikkelen fortsetter under videoen):

Sifan Hassan etter gull-løpet Du trenger javascript for å se video.

Herjer i ulike øvelser

Et av «vidundermidlene» som treneren skal ha prøvd ut på utøverne sine for å øke prestasjonene, var svært høye konsentrasjoner av aminosyren L-karnitin.

Dette skal øke energiproduksjonen, og er ikke et forbudt stoff i seg selv. Mengdene utøverne skal ha fått og måten det ble gjort på, er imidlertid ifølge USADA i strid med antidopingreglene.

Noe av det spesielle med Hassan er at hun dominerer i vidt forskjellige øvelser. Tidligere i VM vant hun altså gull på 10.000 meter, før hun i dag tok et overlegent gull også på 1500 meter. Om tre uker skal hun delta i et halvmaraton før hun begynner forberedelsene til OL neste år.

– Ingen kan gjøre noe med Sifan Hassan, som er i en form vi knapt har sett på noen løper gjennom historien. Hun behersker alt fra 800 meter til halvmaraton, kommenterte NRKs kommentator, Jann Post.

– Etter mørket kommer lys

Hassan har uttalt at hun ikke ønsker å si noe om utestengelsen underveis i mesterskapet. Hun har gitt en kort uttalelse om at hun er ren, men ønsket ikke si noe mer før etter dagens 1500-meter. Umiddelbart i intervjuet med NRK, forklarte hun hvordan de siste dagene har vært.

– Jeg er veldig glad nå! Etter mørket kommer alltid lyset, sa hun.

– Hvorfor dro du for å trene med Salazar når du visste han var under etterforskning?

– Jeg begynte å trene med han i 2017. Jeg har aldri sett noe i den gruppa, jeg har aldri mistenkt noe, de har aldri tilbudt meg noe. Støtteapparatet har alltid vært gode, det er en bra stab og gode leger. De er der for å gjøre utøverne bedre, sier Hassan.

Men hun må altså tåle at folk betviler prestasjonen.

– Er det noen skygge over løpet med tanke på vinneren?

– Nyheten smalt for noen dager siden, og jeg synes det er en skygge – det er ikke til å unngå. Men alt du kan gjøre er å konsentrere deg om egne prestasjoner. Jeg er virkelig fornøyd med eget løp, sier konkurrent Laura Muir, som ble nummer fem på 1500 i dag.