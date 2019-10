Dopingsjokket i VM: Hevder treneren eksperimenterte med uvitende stjerner

Tirsdag denne uken kom nyheten om at en av friidrettens største trenerprofiler, Alberto Salazar, er utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet.

Salazar er tidligere trener for den britiske superstjernen Mo Farah, og trener også flere deltagere i VM, deriblant nederlandske Sifan Hassan som vant 10.000-metergullet.

Felles for dem alle er at de er, eller har vært, en del av Nikes storsatsing, The Oregon Project, der Alberto Salazar har styrt skuta siden oppstarten i 2001.

Donavan Brazier fra USA, som tok gull på 800 meter, er en annen som er tilknyttet gruppen, men ikke med Salazar som trener.

– Jeg håper Nike nå ser på dette som en vekker. De kan ikke finne på noen unnskyldninger mer, de må innrømme at det ble gjort eksperimenter med idrettsutøvere i deres navn, sier NASADA-direktør Travis Tygart, ifølge The Guardian.

Mo Farah sier det er bra at det er kommet en kjennelse i saken. Han brøt med treneren i 2017. Foto: Ben Stansall / AFP

Rykter om urent spill

Det var det amerikanske antidopingbyrået (USADA) som fremmet saken, og mandag besluttet et dommerpanel å dømme Salazar.

Den tidligere maratonløperen skal ha handlet med testosteron og eksperimentert med ulike metoder for å omgå dopingreglementet.

Men rykter om skittent spill rundt treningsopplegget hans har eksistert i årevis.

– Ryktene har gått ut på at det har vært et miljø som har utfordret gråsonene og tøyd strikken lengst mulig, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal under sending onsdag.

Det som fikk snøballen til å rulle for alvor var et varsel fra den tidligere utøveren Steve Magness, som gikk inn i trenergruppen til Alberto Salazar i The Oregon Project.

Der ble han mistenksom til det treneren holdt på med.

Magness valgte derfor å varsle USADA. Han ble også kilde for BBC, som begynte å se nærmere på det som foregikk i Oregon.

I 2015 publiserte BBC og ProPublica en artikkel der tidligere utøvere og trenere fra Oregon Project, inkludert Kara Goucher (sølvvinner fra VM 2007) og Steve Magness, hevdet at medlemmene ble oppfordret av trener Alberto Salazar til å ta unødvendige, reseptbelagte medisiner for å forbedre ytelsen.

Et av «vidundermidlene» som treneren skal ha prøvd ut på utøverne sine for å øke prestasjonene, var svært høye konsentrasjoner av aminosyren L-karnitin.

Dette skal øke energiproduksjonen, og er ikke et forbudt stoff i seg selv. Mengdene utøverne skal ha fått og måten det ble gjort på, er imidlertid ifølge USADA i strid med antidopingreglene.

Alberto Salazar er et av de virkelig store trenernavnene i friidrett. Foto: Kin Cheung / AP

Omstridt lege

Jeffrey Brown, spesialist i endokrinologi, skal ha samarbeidet tett med Salazar og var personlig lege for flere av den profilerte trenerens elever.

Brown skal ha delt fortrolig medisinsk informasjon om utøverne med treneren, som deretter brukte opplysningene i sitt alternative treningsopplegg.

Ifølge USADA-direktør Travis Tygart skal dette ha skjedd uten at utøverne visste noe selv. Utøverne skal ha reagert med sjokk da de ble konfrontert med opplysningene.

Tygart mener utøverne er blitt brukt som prøvekaniner.

– Bevisene viser at utøverne ble manipulert, sier Tygart i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

En tidligere løper i gruppen, langdistanseløperen Tara Erdmann, sier at hun fikk beskjed om å besøke Brown, men hevder at hun ikke visste hvorfor, ifølge BBC.

Tidligere amerikansk rekordholder på 5000 meter, Dathan Ritzenhein, ble satt på medikamentet thyroid. Om han nektet fikk han tilbakemeldinger fra treneren som:

– Jeg kan ikke trene deg hvis du ikke gjør dette, skriver BBC i en lengre artikkel om The Oregon Project.

Nederlandske Sifan Hassan er en av utøverne som er med i The Oregon Project. Foto: Karim Jaafar / AFP

– Tøft for utøverne

Tygart forteller videre at etterforskningen av Salazar og The Oregon Project har vært svært vanskelig. Legen nektet lenge å snakke med USADA og det måtte en dom fra en voldgiftsdomstol til før han stilte opp for det amerikanske antidopingbyrået.

Vitner ble i tillegg forsøkt skremt fra å stå frem, forteller USADA-direktøren.

– Det var veldig tøft for utøverne å stå frem.

Tygart forteller at de medisinske opplysningene de fikk fra legen, ikke var de samme som de hadde fått fra utøverne.

– Det at man forsøkte å dekke over sannheten, endret på medisinske journaler, forfalsket filer om pasienter og idrettsutøvere - det viser at det ikke var utøvernes beste de tenkte på, sier han.

NASADA-direktør Travis Tygart er også kjent som mannen som avslørte Lance Armstrong. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

Det amerikanske laget splittet

Salazar sier selv at han er sjokkert over utfallet av saken mot ham og varsler at han kommer til å anke. I VM-byen er flere av utøverne på det amerikanske laget splittet i synet på treneren.

– Alle som vet noe om denne sporten vet at det henger en mørk sky over den gruppen. Hvorfor noen skulle ønske å være en del av den, er over min forstand, sier mellomdistanseløperen Jenny Simpson.

1500 meterløperen Craig Engels er en del av «The Oregon Project», men trenes ikke av Salazar. Han reagerer sterkt på uttalelsene til Jenny Simpson.

– Det var så brutalt av henne. Den morgenen spiste vi frokost sammen og hadde en helt avslappet og morsom samtale. Så plutselig snakker hun dritt om alle, sier han, ifølge Expressen.

– Jeg måtte forsvare navnet mitt noen ganger. Folk liker å snakke, utdyper han overfor NRK etter fredagens semifinaler.

– Forstår du at folk er skeptiske?

– Hver gang det pågår en etterforskning, så blir folk skeptiske.

– Stoler du på at Salazar ikke har gjort noe galt?

– Jeg stoler på Alberto, men jeg kjenner ikke til alle sider ved historien. Det er vanskelig for meg å si noe, det er nok bedre å snakke med andre som var i gruppen da dette skjedde. Jeg har ikke lagt merke til noe ulovlig, sier han.

Mo Farah brøt med den omdiskuterte treneren i 2017 og sier han er glad for at det nå er kommet en kjennelse i saken. Sifan Hassan understreker i en pressemelding at etterforskningen har sett på perioden før hun ble med i Oregon-prosjektet.