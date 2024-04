Ødegaard så Arsenal tape fra benken - ga fra seg ligaledelsen

Arsenal, Liverpool og Manchester City har fulgt hverandre tett i kampen om seriegullet i Premier League de siste ukene.

Etter at Liverpool gikk på et overraskende 0-1-tap mot Crystal Palace tidligere søndag, var det Arsenals tittelhåp som fikk seg et skudd for baugen søndag kveld.

Arsenal styrte lenge mot Aston Villa, hvor Martin Ødegaard spilte en sentral rolle. Drøyt ti minutter før slutt ble Ødegaard byttet ut og derfra fikk han se at det raknet for Arsenal.

To scoringer fra Leon Bailey og Ollie Watkins i løpet av to og halvt minutt sørget for Unai Emerys Aston Villa tok en svært viktig seier i kampen om en topp fire-plass.

Samtidig er det nå Manchester City som fører an i Premier League. Med seks runder igjen leder de regjerende mesterne med to poeng ned til Arsenal og Liverpool.