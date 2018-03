Onsdag offentliggjorde Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) at de har landet nok en millionavtale. Denne gangen smilte Hege Jørgensen, daglig leder i serieforeningen, sammen med Coop. Hun mener de nå har fått inn rundt 100 millioner kroner til kvinnefotballen, noe som er med på å gå Toppserien et løft foran 2018-sesongen.

– Jeg tror det er veldig viktig å brenne for det du skal selge. Vi er nærmest produktet og har bare fokus på vårt produkt, mens fotballforbundet skal jo selge hele norsk fotball. Sånn sett tror jeg det er lettere for oss når vi kan kommentere innsatsen rundt vårt produkt.

NY SPONSORAVTALE: Hege Jørgensen, daglig leder i serieforeningen, er fornøyd med å ha fått på plass en ny stor sponsoravtale. Foto: Per Onsheim / NRK

– En av de største avtalene

I slutten av september tok SKF over markedsarbeidet fra NFF. Flere hevdet at fotballforbundet kun jobbet for herrene, og serieforeningen ønsket å heve inntektene til Toppserieklubbene. Store aktører som Obos, Thon og Coop er med på laget.

– Dette er en av de største sponsoravtalene vi har fått i år. Det er både en økonomi som ligger i bunn og en del aktiveringsmidler, aktiviteter som vi skal gjennomføre sammen med Coop, sier Jørgensen.

Da hun signerte den første avtalen mente hun at Obos endelig så kvinnefotballens kommersielle verdi. Erik Loe, kommersiell direktør i NFF, mener tallene ikke kan sammenlignes med tidligere år.

– Det er helt umulig, det de selger er noe helt annet det vi solgte. Vi hadde ansvaret for å få en hovedpartner til Toppserien og ikke i det omfanget som de kan selge nå, sier Loe til NRK.

NFF-DIREKTØR: Erik Loe, her avbildet fra en annen anledning. Foto: Svein Olsson, NRK

– Kommer til å vokse

Loe mener EM i Nederland i fjor sommer har vært avgjørende.

– Da skjedde det noe med diskusjonen. Da var det noen som steg frem i banen og tok ansvar. Det er ikke til å stikke under en stol at arbeidet som har blitt gjort og resultatene som er oppnådd er veldig gode, sier Loe.

Jørgensen tror debattene rundt kvinnefotballen har vært en oppvekker for mange.

– Nå har vi fått på plass ganske store kommersielle aktører. De gjør jo ikke dette bare for å være grei. De gjør det også for at de ser at det er et kommersielt potensial. Det er kvinnesiden som kommer til å vokse i norsk og internasjonal fotball, sier Jørgensen.

– Hva betyr dette for framtiden?

– Det betyr vanvittig mye. Det gjør noe med spillernes stolthet, og det unner jeg dem. Og så vil vi jo ha en helt annen mulighet til å utvikle produktet videre.