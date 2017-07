Har ikke troen på kvinnefotball-løft fra NFF: – Et spill for galleriet

– Dette har vi bedt om og mast om lenge. Utvalget skal bruke to år. Det er for lang tid, to måneder hadde vært mer enn nok. Jeg sitter med en følelse av at dette er et spill for galleriet, sier Jansen til NRK.

Han er sportslig leder for Stabæk kvinner, og har ønsket et løft for kvinnesiden i mange år.

Ifølge Jansen er ikke dette første gangen Norges Fotballforbund (NFF) snakker om et løft, og han mener holdningene ikke er som de burde være.

– Jeg har opplevd tomme løfter mange ganger. Men de skal få sjansen.

– Mye som skjer

Etter at de norske landslagsjentene røk ut av EM med null poeng tidligere denne uka, har debatten rast. Hege Jørgensen i Serieforeningen for kvinnefotball (SKF), mente EM-fiaskoen tegnet et bilde av tilstanden i Norges største idrett.

Derfor går også fotballpresident Terje Svendsen ut og lover et løft: Et utvalg ledet av Karen Espelund blir i disse dager etablert, og utvalget skal blant annet kartlegge strukturelle tiltak for å henge med i den europeiske konkurransen.

LOVER LØFT: Fotballpresident Terje Svendsen lover at kvinnefotballen skal få et løft. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er utrolig mye som skjer. Skal vi henge med internasjonalt, må vi se om det er noen strukturelle tiltak vi er nødt til å gjøre, sa fotballpresidenten.

– Må få hjelp av forbundet

Allerede i desember ba kulturminister Linda Hofstad Helleland om et møte med NFF om satsingen på kvinnefotball.

– Når vi vet hvor stor interessen er blant jenter for å spille fotball, så gjenspeiler ikke det seg i satsingen, sa Helleland da.

Etter EM-exiten for Norge sa SKFs Hege Jørgensen at Norge har sovet i timen, mens landslagsspiller Caroline Graham Hansen mente Norge har en stor jobb foran seg.

– Vi må være ærlige og si at jobben som gjøres hjemme ikke har vært bra nok, sa Graham Hansen.

– Vært til debatt før

Forbundet har altså lovet hjelp tidligere. Flere ganger, ifølge Jansen. Også Stabæk-spiller Cathrine Dekkerhus har hørt det før.

– Vi er glade for at de ønsker å gjøre en endring og at de ser at det trengs. Men det har jo vært oppe til debatt etter mesterskap før, sier Dekkerhus til NRK.

HAR HØRT DET FØR: Stabæk-spiller Cathrine Dekkerhus har hørt om kvinneløft fra forbundet tidligere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hun forteller at kvinnefotballen i Norge gjerne skulle hatt mer midler, men også bedre utgangspunkt for blant annet restitusjon i en hektisk jobbhverdag. For de aller fleste kvinnene i norsk fotball har fulltidsjobber ved siden av fotballsatsingen.

– Det kunne vært første steg: Å få brukt mer tid på fotballen, selv om jeg er glad for å ha en arbeidsgiver som legger godt til rette for at jeg kan være toppidrettsutøver.