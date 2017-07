KRITISK: Daglig leder i serieforeningen for kvinnefotball Hege Jørgensen fikk seg en wake-up call etter mandagens EM-exit. Foto: Serieforeningen for kvinnefotball

– Det har vært trist, men nesten også litt fascinerende å se hvordan nivået i Europa bare raser forbi oss. Så på mange måter er det en «wake-up call», sier daglig leder Jørgensen til NRK.

Hun er bekymret over utviklingen til Norges fotballkvinner, som mandag stupte ut av EM med 0 poeng og 0 mål.

Fotball er verdens – og Norges – desidert største idrett.

De norske kvinnene har også vært i førersetet i mange år, men nå peker pilen nedover.

Landslagets resultater gjenspeiler den manglende satsingen i klubb og bredde, mener Jørgensen.

– Vi har sovnet i timen. Nå er vi nødt til å se hvordan vi skal jobbe videre for å heve produktet og talentsatsingen spesielt. Det handler faktisk om ressurser, sier Jørgensen.

– Alle kunne bidratt mer

IKKE GODT NOK: Caroline Graham Hansen mener at alle i Fotball-Norge kunne ha bidratt mer for norsk kvinnefotball. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Caroline Graham Hansen mener det må gjøres en stor jobb for å henge på toget som går i Fotball-Europa.

– Vi må være så ærlige og si at den jobben som gjøres hjemme ikke har vært bra nok de siste fire årene. Vi må klare å få frem enda flere spillere, vi må få enda flere å ta av. Det er en jobb vi må få hjelp til av forbundet til å gjøre også, sier Graham Hansen til NRK.

Wolfsburg-spilleren mener utviklingen er et spørsmål om penger. Med mer penger har man råd til bedre trenere, da får man bedre spillerutvikling, og med bedre spillerutvikling får man bedre spillere.

Alt henger sammen, sier Norges nummer 10.

– Føler du at NFF bidrar for lite?

– Jeg tror alle i Fotball-Norge kunne ha bidratt mer. Vi var ikke gode nok nå, vi må skylde på oss selv. Men for fremtiden må vi nok være ærlige på at vi trenger mer hjelp for å henge på det toget som går nå.

LITE RESSURSER: NRK-ekspert Tom Nordlie mener at for lite ressurser i kvinnefotballen i Norge når de andre nasjonene satser knallhardt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Flere samarbeidsklubber?

En rekke europeiske storlag har startet et lag på kvinnesiden. Samtidig er mange i ferd med å slå følge, men foreløpig har bare Vålerenga og Stabæk egne kvinnelag.

– Vi har en utfordring i Norge. Det er ingen tvil om at de andre nasjonene satser knallhardt. Vi må være våkne når toget går her, med det folketallet, logistikken og klimaet vi har i Norge, sier NRK-ekspert Tom Nordlie.

Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Ekspertkollega Lise Klaveness mener landslagstrener Martin Sjögren ikke skal ta det skuffende EM-resultatet på sine skuldre alene.

– Det har vært en sakte nedgang i norsk kvinnefotball. Ikke fordi den norske utviklingen har stått stille, men fordi utviklingen ute går fortere. Det er ikke landslagene i seg selv, men først og fremst klubbene som må ha mer ressurser, blir mer anerkjent og satses mer på. Det er der skoen trykker, sier Klaveness.

Både Sjögren og toppfotballsjef Nils Johan Semb måtte svare på en rekke kritiske spørsmål etter EM-exiten.

Semb erkjenner at Norge står overfor en tøff utfordring.

– Jeg tror vi evaluerer oss selv hele tiden, og blir evaluert hele tiden. Det er et ganske komplisert bilde. For kvinnefotballen er spørsmålet hva som skal til for å løfte produktet, øke status og gjøre rammebetingelsene bedre, sa Semb blant annet.