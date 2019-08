Har brukt over 60 timer på å klippe gress i skogen

– Her har det ligget et dyr.

Unni Karlsen (66) beveger seg lett bortover skogbunnen mens hun peker på et området der lyngen er presset ned.

Hun er blitt vant til å se både elg, rådyr og hare i jobben som hun og ektemann Tom (67) tok på seg for litt over to år siden: Å legge løypene til den prestisjetunge langdistanseøvelsen under VM i orientering i Østfold.

– Det er jo toppen av kransekaka å få legge en VM-løype, sier Unni Karlsen.

Ekteparet Karlsen har tilbrakt hundrevis av timer i skogen og er ifølge grunneieren blitt fanget opp på flere viltkameraer underveis. Foto: Anne Rognerud / NRK

Nektet adgang

Men det har vært en krevende jobb. Da de startet fantes det ikke engang o-kart over området der de skulle finne både kvinnenes løype på ca. 11 kilometer og herrenes på litt over 16.

Terrenget på 15.000 mål hadde det aldri før vært løpt orientering i og det ble raskt lagt ned forbud mot å ferdes der for dem som hadde tenkt seg til VM.

Samtidig startet ekteparet Karlsen på en dugnadsjobb som nå teller over 1200 timer. NRK får ikke filme én meter av den hemmelige traseen, og blir i stedet tatt med på en omvisning i skogen rundt når vi spør om de kan vise hvordan de jobber.

– Her kunne vi ha hatt en post, forklarer Unni Karlsen og spretter opp på en liten kolle.

– Det hadde gått an. Så måtte vi heller ha funnet en kameraposisjon som er bedre enn akkurat her vi står nå, sier mannen som følger hakk i hæl.

Det er lite som tyder på at de to nærmer seg 70 år.

Klippet fem km med løype

Det virker som de har tenkt på alt. Da for eksempel Karlsen-duoen oppdaget at det vokste mye gress på stiene i Østfold-skogen hentet de en kantklipper som de tok med seg ut i traseen. I over 60 timer har de klipt gress ute i skogen.

– Vi har nok klipt omtrent fem kilometer av løypene, sier Karlsen.

Norske Olav Lundens er regjerende verdensmester på langdistanse. Til onsdag skal han bryne seg på løypa til Unni og Tom Karlsen. Foto: Remy Steinegger / NTB scanpix

Langt gress på stier vil gjøre en konkurranse urettferdig siden det da blir tyngre å løpe for dem som starter først. Dessuten vil de som starter til slutt kunne få en fordel siden det blir spor etter de andre.

De har også båret over 150 planker og staur ut i det enorme området. Alt er malt grått for å ikke synes så godt.

Både Unni og Tom Karlsen har konkurrert på toppnivå og har i 13 år lagt løyper i Blodslitet, et av Norges tøffest o-løp, men aldri før har de lagt løyper i en internasjonal konkurranse.

– Det spesielle nå er at dette skal sendes på TV. Vanligvis står vi helt fritt til å velge start og mål, men nå må vi samarbeide med TV-produksjonen for å få nok bilder av interessante områder. Vi må vise hvor fort utøverne faktisk løper, sier Tom Karlsen.

– Men vi har en god magefølelse.

VMs langdistanse er til onsdag.