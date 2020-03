Premier League kan begynne i juni

Den britiske storavisen The Telegraph skriver at Premier League vurderer å starte opp igjen i starten av juni og at 2020/21-sesongen begynner i august.



Ligaen har satt seg et mål om å starte opp igjen 1. juni selv om ingenting er bestemt. Det skriver The Telegraph. Torsdag kom beskjeden om at all fotball i England er utsatt til 30. april.



Videre skriver avisen at kampene mest sannsynlig kommer til å bli spilt uten tilskuere og at de håper å fullføre sesongen i løpet av seks uker.