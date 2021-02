Håndballprofilen Alfredo Quintana er død

Vilde Bøe Rise United-aktuell

Landslagsspiller Vilde Bøe Risa (25) er i ferd med å skrive under for Manchester United, melder BA og TV 2.

Bergensavisen omtalte saken først og erfarer at Risa innen kort tid skriver under for United. Også TV 2 erfarer at hun skriver under for klubben dersom alle detaljer går i boks.

Risa var en av nøkkelspillerne da Göteborg vant Damallsvenskan i fjor. Klubben er siden blitt oppløst og innlemmet i Häcken. Risa har vært klubbløs siden desember.

Verken spilleren selv eller hennes rådgiver Stig Lillejord ønsker å kommentere saken.