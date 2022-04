Håndball: Molde bakpå etter langdrygt kvartfinaletap

Dortmund ønsker Haaland-erstatter uten utkjøpsklausul

Borussia Dortmund jakter den tyske landslagsspissen Karim Adeyemi og håper å hente ham på en kontrakt uten utkjøpsklausul.

Det forteller Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke til avisen Ruhr Nachrichten og radiokanalen 91.2.

Adeyemi er ønsket som erstatter for Erling Braut Haaland, som etter alt å dømme forlater Dortmund etter sesongen ved å utløse en utkjøpsklausul i kontrakten sin.

– Om han (Adeyemi) kommer, ønsker vi å få det i boks uten en utkjøpsklausul, sier Watzke og fortsetter:

– Spilleren har mer eller mindre signalisert at han ønsker å komme til BVB. Vi må få gjennomført det på en eller annen måte.

Adeyemi spiller for Salzburg, klubben Dortmund hentet Haaland fra midtveis i 2019/20-sesongen. 20-åringen har scoret 31 mål på 90 kamper for østerrikerne og har også fått tre landskamper for Tyskland.

