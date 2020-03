Håna korona og vart smitta – no legg han seg flat

Leyhe røk korsbåndet

Den tyske skihopperen Stephan Leyhe pådro seg som ventet en alvorlig kneskade da han gikk over ende under kvalifiseringen i Raw Air i Granåsen onsdag. 28-åringen fra Willingen ble torsdag operert for et røket korsbånd og en meniskskade i venstre kne.