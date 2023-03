Tidligere søndag ble det klart at Granerud er vinner av verdenscupen etter at polske Dawid Kubacki sto over dagens konkurranse, og nå er det også klart at nordmannen vinner Raw Air sammenlagt.

Dermed blir han den første mannlige skihopperen til å nå den milepælen.

– Det er en fantastisk følelse og jeg er kjempestolt over at jeg klarte å kjempe så godt som jeg har gjort her i Vikersund, sier Granerud til NRK.

FÅR GRATULASJONER: Det norske laget samler seg rundt Granerud. Foto: Geir Olsen / NTB

Landslagstrener Alexander Stöckl er stolt av eleven.

– Det er stort. Vi har aldri hatt en skihopper som har vært såpass stabil på høyt nivå. Dette er den andre sesongen hans der han har klart å levere på det nivået. Han er aldri ferdig med å utvikle seg, han er sulten og vil ta det neste steget, sier Stöckl til NRK.

– Hadde du trodd dette i Holmenkollen?

– Nei, egentlig ikke. Da jeg så ham i Kollen tenkte jeg at det ville bli vanskelig å komme seg gjennom en hel turnering. men han er flink til å restituere seg og tar kloke valg hele veien. Det gjør at han står her med seieren i dag, sier han videre.

Tøff konkurrent

Den store spenningen stod mellom østerrikske Kraft og Granerud, både i selve konkurransen og i sammendraget.

Han feilet i å ta seieren fra Kraft i konkurransen søndag, men det var ikke hovedmålet denne dagen.

– Det viktigste var å vinne Raw Air, og det nest viktigste er å vinne verdenscupen sammenlagt, og det siste var å vinne verdenscuprennet. Jeg har kjent litt på at han som lå som nummer to har hoppet så grådig godt, så jeg er veldig stolt og glad for at jeg klarer å holde på ledelsen inn i Vikersund og gå inn som vinner, sier han videre.

Kraft lå som nummer to før finaleomgangen, men han ble holdt lenge på bommen på grunn av dårlige forhold.

Likevel leverte han kunst og et langt hopp på 235,5 meter, og det kunne ikke Granerud hevde seg mot.

– Det er veldig fortjent at Kraft vinner her i dag, sier NRKs ekspert Anders Bardal.

Slovenske Anze Lanisek tok tredjeplassen.

SJOKKERT: Kraft forteller at han var sjokkert over hvor lange hopp han leverte i konkurransen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Steike bra

Syv nordmenn kvalifiserte seg til andre omgang, men den store spenninga var mellom Kraft og Granerud. Sistnevnte ledet med 25,8 poeng på østerrikske Stefan Kraft i sammendraget før start, og det virket som det tente Kraft.

Østerrikeren dro virkelig ut på flytur og leverte omgangens lengste hopp på 249,2 meter. Det var langt, og kanskje litt for langt, for landingen ble problematisk. Kraft måtte nedi med hånden og fikk trekk for det.

SLET: Kraft måtte bruke det meste av magemuskler for å holde seg unna bakken etter sitt lange hopp på 249,2 meter. Foto: Geir Olsen / NTB

Granerud hoppet litt over 10 meter kortere fra bom 10, men fikk plusspoeng. Han var særdeles fornøyd etter hoppet sitt, og lovde bobler om han seiret. Ni poeng ledet han med til Kraft før finaleomgangen, og økte ledelsen totalt i sammendraget.

– Det føltes ut som et sykt godt skihopp. Bom 10 og plusspoeng, det var steike bra. Går det veien, blir det bobler. Kanskje. Vet ikke, sa Granerud.