Stöckl mener juryavgjørelse kostet Granerud seieren: – Veldig fin gave

– At de da velger å gå ned én bom til, bare for Kubacki, det synes jeg er rart. Det var en veldig fin gave de fikk. Det skjønner jeg ikke helt, sier Stöckl til NRK etter rennet.

Før den siste duellen i første omgang, mellom Stefan Hula og Dawid Kubacki, gikk juryen ned fra avsats åtte til syv. Da hadde de allerede gått ned fra avsats ni - som Granerud hoppet på - tidligere i omgangen.

For hver avsats ned ble det gitt 4,3 poeng. Med en seiersmargin på 3,5 poeng til slutt, mener Stöckl at det ble avgjørende.

– Det var der Granerud tapte seieren i dag?

– Ja, det føler jeg, sier han.

Han legger ikke skjul på at han var misfornøyd med avgjørelsen.

– Der og da var jeg veldig irritert. Det var ikke bare meg, også de andre trenerne, med unntak av Polen selvfølgelig. De er jo takknemlige når slikt skjer, men alle andre rister bare på hodet. Det er bare til å spørre juryen hvorfor de velger å gå ned én bom, sier Stöckl.

MISFORNØYD: Alexander Stöckl forsto lite av juryens avgjørelse. Foto: Geir Olsen / NTB

Polens trener: Ville gått ned på farten

Den polske landslagstreneren Thomas Thurnbichler mener «avsats syv var det ideelle» for Kubacki.

– Hvis juryen ikke hadde gått ned, så hadde jeg gått ned. Han hoppet fra avsats åtte i prøveomgangen, og hoppet 128 meter med litt bakvind og treningsdressen. For Dawid var avsats syv det ideelle, sier østerrikeren.

– Jeg tror hvis juryen ikke ville gjort det, så ville treneren gjort det. Det var ganske stabilt med vinden og det var et bra hopp. Jeg vil ikke si at juryen tok en dårlig avgjørelse, sier Kubacki selv.

Konkurransesjef i juryen, Stefan Wolf, forklarer til NRK hvorfor de gikk ned på farten.

– Vårt første mål er sikkerheten til utøverne. Derfor bestemte vi at vi ikke skulle risikere noe. Kubacki hadde vært den beste hopperen i Innsbruck i disse dagene. Vi ønsket ikke å risikere at han hoppet for langt og derfor bestemte vi å gå ned på farten, sier Wolf.

SEIER: Dawid Kubacki kunne til slutt juble for seier i rennet. Foto: Matthias Schrader / AP

Også etter åpningsrennet i hoppuka, i Oberstdorf, var den norske leiren misnfornøyd med juryen. Den gang mente det norske laget at juryen burde satt farten ned før Granerud hoppet. Istedenfor var det Stöckl selv som ba juryen om å sette ned farten.

– Jeg tenkte faktisk på det, at de gjorde det nå, men ikke i Oberstdorf. Det er ikke vi som skal svare for det, sier Granerud.

Han er imidlertid ikke helt enig med sjefen om av avgjørelsen kostet ham seieren.

– Det høres spesielt ut i så fall. Det hoppet han leverte i første omgang må ha vært helt fantastisk. Han hopper 127 meter med litt bakvind og fra avsats syv. Når du leverer slike hopp, så fortjener du å vinne.

Slo tilbake i andre omgang

– Det var Innsbruck i et nøtteskall. For første gang får jeg prøve det å ha litt flyt i andre omgang. Det var veldig godt. Det føltes litt håpløst i første omgang, hvor jeg følte jeg leverte et ganske ålreit hopp, men ikke fikk betalt i det hele tatt. Det var fantastisk å bare stikke rett ut av bakken og sette nedslag. Det var en fantastisk følelse, sier Granerud til NRK.

34, 21, diskvalifisert, 33 og 15. Resultatrekken til Halvor Egner Granerud i Bergisel-bakken i Innsbruck var ikke spesielt imponerende før onsdagens renn.

Etter å ha hatt tyngre forhold enn de andre av favorittene i den første omgangen, lå nordmannen på sjetteplass etter den første omgangen, 12,8 poeng bak Dawid Kubacki.

I den andre omgangen var det Granerud som hadde flyt med forholdene og som svarte med konkurransens desidert lengste hopp på hele 133 meter.

FORNØYD: Halvor Egner Granerud kunne juble etter et strålende hopp i den andre omgangen. Foto: Geir Olsen / NTB

Og det med et fjellstøtt nedslag.

– Det var helt fantastisk. Det var så utrolig godt å se, at han med vanlige forhold gjør et godt skihopp og utklasset resten av feltet med stor margin. Han tar masse inn på Kubacki og å tørre å sette nedslag på 133 meter i ganske krevende forhold. Det er helt vilt, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Kubacki hoppet 121,5 meter, noe som var nok til å vinne, 3,5 poeng foran Granerud.

Før det siste hoppet i Hoppuka leder Granerud nå med 23,3 poeng.

Se Graneruds superhopp her:

Kanonhopp av Egner Granerud - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Lettet etter første omgang

Halvor Egner Granerud hadde 26,8 poeng ned til Dawid Kubacki etter to av fire renn i den tysk-østerrikske hoppuka, men nordmannen har ofte slitt i Bergisel-bakken i Innsbruck.

Etter en «klar feil» i tirsdagens kvalifisering, måtte Granerud starte ganske midt i den første omgangen. Med relativt dårlige forhold hoppet han 123 meter og gikk inn i ledelsen.

– Det kjentes ganske tungt ut. Det går litt opp og ned. Sånn er det her. Det eneste jeg får gjort noe mer er hvordan jeg hopper. Jeg synes jeg leverte bra under rådende forhold, sa Granerud til NRK.

– Jeg er lettet over å ha fått en fin start på konkurransen, sa han videre.

Mot slutten av omgangen ble det både bedre forhold og lengre hopp. Dawid Kubacki hoppet 127 meter og tok en klar ledelse. Og plutselig var ledelsen på 26,8 poeng blitt til 14 poeng i sammendraget for Granerud.

Se hoppet til Granerud i første omgang her:

Granerud hopper solid - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

I kjempeform i Tyskland

Halvor Egner Granerud herjet i de to første rennene i den tysk-østerrikske hoppuka. Både i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen ble det seier for Granerud, som dermed hadde en ledelse på 26,8 poeng før de siste to rennene.

Historisk sett har det vært ensbetydende med seier. 13 ganger tidligere har lederen hatt en luke på minst 15 poeng etter to renn.

Kun i 1972, da det japanske laget med Yukio Kasaya i spissen dro hjem etter tre av fire renn for å forberede seg til OL i Sapporo, har et forsprang på over 15 poeng etter to renn ikke endt med sammenlagtseier.

Granerud har imidlertid slitt med å finne flyten i Bergisel-bakken i Innsbruck. På fem forsøk i individuelle renn i hoppuka og VM, hadde han en 15. plass som beste resultat før onsdagens renn.

I forkant av rennet hadde også Granerud variert. Han var lengst både på første trening tirsdag og i prøveomgangen onsdag, men ble kun nummer 13 i tirsdagens kvalifisering.

I den andre omgangen i onsdagens renn fikk han virkelig full klaff og dermed har han fremdeles et stort grep før hoppuka avsluttes i Bischofshofen fredag.