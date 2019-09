Det skriver Budstikka.

Hanevold døde i sitt hjem på Borgen i Asker, ifølge avisen. Han ble 49 år gammel. Familien skal være kjent med at dødsfallet blir offentliggjort.

– Et fryktelig sjokk

Han ble en av de mest kjente og suksessrike skiskytterne i landet, etter at han startet med skiskyting som 15-åring.

– Det var et helt fryktelig sjokk for meg. Det er jo ikke mange dager siden jeg så han på TV, at han kommenterte og ble intervjuet, og så frisk og rask ut der. Det er rett og slett fryktelig. Det er så ufattelig tragisk for hans små unger og hele familien, sier en preget Ola Lunde til NRK.

Hanevold var i Frankrike og kommenterte rulleskirennet til Martin Fourcade forrige helg.

I løpet av sin tid som skiskytter vant Hanevold blant annet tre OL-gull. I Nagano i 1998 vant han 20-kilometeren. I tillegg har han stafettgull i stafett fra 2002 og 2010.

Han tok også fem VM-gull, sju sølv og fire bronser.

OL-gull til Hanevold i Nagano Du trenger javascript for å se video.

I sorg

Hanevold har konkurrert sammen med Egil Gjelland, som nå er landslagstrener for Tsjekkia. De har både OL- og VM-gull sammen på stafett. Gjelland er naturligvis sterkt preget av tirsdagens nyhet.

– Det er et sjokk uten sidestykke. En mann på 49 år blir vekk sånn. Det er grusomt og jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg sliter med å puste nå, sier Gjelland på telefon fra samling i Anterselva.

– Du får et smil om munnen bare du hører navnet. Jeg har bare positive minner med Halvard, og jeg vil savne ham på renn. Jeg vil tenke på dette i lang tid og vi må bare sende våre beste tanker til familien, fortsetter Gjelland.

Hanevold var blant annet med på stafettlaget som tok gull i 2005-VM. Det besto også av Egil Gjelland, Stian Eckhoff og Ole Einar Bjørndalen. Foto: ANDREAS SCHAAD / Ap

Kjent TV-fjes

Hanevold har blant annet vært med i serien Mesternes Mester og vært skiskytterekspert for NRK. Han var i VM i Östersund for NRK i vinter.

– Hanevold har betydd enormt mye. Han var aldri redd for å utfordre støtteapparat og andre utøvere. Han har vært i førersetet i norsk skiskyting sammen med Ole Einar Bjørndalen og de to har vært de viktigste personene i norsk skiskyting, sier Lunde.

Hanevold med OL-gullet han tok i Nagano. Foto: EMMANUEL DUNAND

– Vi har mistet en stor stjerne, det er det ingen tvil om, sier president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten til NTB om Hanevolds død.

Han forteller at skiskytterfamilien er i sorg etter at de fikk nyheten og at de tenker på Hanevolds nærmeste, familie, venner og pårørende.

– Halvard var en lenge en aktiv og godt likt skiskytter. Han har gitt mye til norsk og internasjonal skiskyting. Det er et dypt savn. Han var jo ekspertkommentator på TV, så han var jo aktiv for skiskytterfamilien også etter at han la opp, sier Horten videre.

