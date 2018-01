– Det er ikke en slik følelse man vil ha like før OL, sier Calle Halfvarsson til svenske Aftonbladet.

– Akkurat nå er det bare tungt.

Den svenske 28-åringen har hatt en blytung Tour de Ski og etter torsdagens kaos-løp, der skistjernen falt igjen, reiser han hjem.

Årsaken skal være mageproblemer.

«Problemene har blitt verre og vi må utrede hva dette dreier seg om. Nå vil Calle ha ro.», skriver Det svenske skiforbundet i en pressemelding.

– Vet ikke hva det er

Mageproblemene skal ha dukket opp under verdenscuprunden i Davos i midten av desember. Ifølge Aftonbladet kom plagene tilbake i julen og de skal også ha plaget svensken under Tour de Ski.

– Jeg vet ikke hva det er, sa Halfvarsson til Aftonbladet tidligere denne uken.

Med bare en drøy måned igjen til OL, som 28-åringen allerede er tatt ut til, begynner svensken å få dårlig tid. Nå skal han derfor undersøkes av spesialist.

54. plass

Halfvarsson startet årets tour med et fall under sprintprologen i sveitsiske Lenzerheide, torsdag ble han så taklet over ende da en stor gruppe løpere deiset i bakken under 15-kilometeren Oberstdorf.

Se video av massefallet her:

MASSEFALL: Nesten alle russerne gikk i bakken og Calle Halfvarsson ble revet ned under torsdagens Tour de Ski-etappe. Du trenger javascript for å se video. MASSEFALL: Nesten alle russerne gikk i bakken og Calle Halfvarsson ble revet ned under torsdagens Tour de Ski-etappe.

Halfvarsson endte til slutt helt nede på 54. plass, nesten ett minutt bak den norske vinneren Emil Iversen.

Kontrast til Iversen

Nordmannen var kontrasten til svensken torsdag. Etter en lang periode med motgang ble seieren en revansje for Iversen.

– Jeg har ikke følt at jeg har gått et bra skirenn på nesten ett år.

– I dag hadde jeg bestemt meg. Jeg skal f*** ikke synes synd på meg selv og jeg skal være tøff i skallen og vise hva jeg er laget av, sier Iversen til NRK.

LETTET: Torsdagens vinner Emil Iversen. Foto: Christof Stache / AFP

10. februar starter OL i Pyeongchang, Iversen er foreløpig ikke tatt ut, men med torsdagens seier la han inn en meget god søknad.

Så spørs det hvem som lykkes best av svensken og nordmannen når det gjelder som mest.