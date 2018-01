Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er jo bare helt komisk. Det var rått å kjempe mot en av sine beste kompiser på oppløpet, sier Iversen etter rennet.

Fellesstarten til herrene, ble slik som for damene, preget av mye dramatikk og dårlig vær. Det isete underlaget sørget for mye knall og fall underveis.

Det ble til slutt et spennende spurtoppgjør mellom romkameratene Sindre Bjørnstad Skar og Emil Iversen, men Iversen trakk det lengste strået.

– Skal vise hva jeg er laget av

Det var en lettet trønder som gikk over målstreken, på nøyaktig samme plass som han slo gjennom for to år siden.

– Jeg har ikke følt at jeg har gått et bra skirenn på nesten ett år. Siden Lahti har det vært litt halvveis og det har vært mye stang ut. Da er det veldig godt å endelig lykkes, sier Iversen.

– Føles dette som en revansje for deg?

GLAD IVERSEN: Det var en glad Emil Iversen som gikk over målstreken. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Ja, det er en stor revansje for meg. Jeg ble jo vraket til Toblach og ble satt litt på sidelinjen. Da er det viktig å vise at man fortsatt er en distanseløper. I dag hadde jeg bestemt meg. Jeg skal f*** ikke synes synd på meg selv og jeg skal være tøff i skallen og vise hva jeg er laget av, sier Iversen.

«Tour de kaos»

Hans Christer Holund var uheldig og brakk staven tidlig i løpet.

– Det var et skikkelig Donald Duck-løp. Helt «crazy». Jeg er glad jeg er ferdig med denne dagen. Det var folk overalt, sier Hans Christer Holund.

En annen nordmann var hakket mer uheldig. Niklas Dyrhaug mistet både en ski og en stav etter at han falt halvveis ut i rennet. Uhellet ble avgjørende for trønderen.

– Det har vært veldig mye stang ut, og så kom dette. Det oppsummerer vel litt den forsesongen jeg har hatt. Ryggen og formen kjennes egentlig fin ut, men jeg må få tilbake flyten. Jeg føler ikke jeg kunne gjort noe annet. Jeg var bare utrolig uheldig, sier Dyrhaug.

MASSEVELT: Flere fall preget dagens 15 km fellesstart. Mange russere var involvert. Du trenger javascript for å se video. MASSEVELT: Flere fall preget dagens 15 km fellesstart. Mange russere var involvert.

– Bare rot hele løpet

Finn Hågen Krogh gikk til slutt inn til en sjuendeplass i torsdagens kaos av en fellesstart.

– Bare rot hele løpet. Det var vanskelig å få gjort som planlagt. Men det var bra med norsk seier, sier Krogh.

Martin Johnsrud Sundby vant flere bonussekunder underveis i rennet, men havnet til slutt på en åttendeplass. 33-åringen ligger nå som nummer tre i sammendraget totalt.

NUMMER TRE SAMMENLAGT: Martin Johnsrud Sundby spurtet inn til flere bonussekunder og ligger nå som nummer tre i sammendraget i Tour De Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er et spesielt løp, noe som er nytt for de fleste. Men vi hadde en god plan i det norske laget om å holde oss så langt fremme som mulig. Totalt sett løste vi det bra, sier Sundby.

– Hva tenker du om seieren sammenlagt nå?

– Jeg tenker Dario er i fantastisk form, og er definitivt i bedre form enn det jeg har visst i det siste. Og det tar han nok med seg inn i den siste bakken. Det ser dårlig ut å ta seieren. Men nå er jeg avhengig av å gå en kjempedistanse i Val di Fiemme, sier han.