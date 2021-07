– Det er ingenting som er bedre enn å ta ferie på tabelltopp, sier målscorer Maria Brochmann til NRK.

De fleste har spådd at i år ville gullkampen stå mellom Rosenborg og Vålerenga, men etter halvspilt sesong er det Sandviken, som endte på fjerdeplass i fjor, som er det eneste ubeseirede laget i Toppserien.

Mot Rosenborg leverte bergenserne to scoringer som på hver sin måte var spektakulære.

Bestemte seg på benken

Den første kom etter 66 minutters spill på Koteng Arena i Trondheim. Da hadde Sandviken akkurat fått tildelt et hjørnespark. Samtidig signaliserte Sandvikens trener at han ønsket å gjøre et spillerbytte, og få inn nevnte Brochmann.

Kampens dommer bestemte at byttet skulle skje først, og dermed ble Brochmann byttet inn like før hjørnesparket skulle slås.

Noen sekunder senere landet ballen rett på innbytter Brochmanns hode - og bergenseren headet den kontant i mål. Et mildt sagt vellykket bytte.

Slik så det ut da Brochmann først ble byttet inn, og rett etterpå satte inn 1-0.

Brochmann forteller at hun faktisk satt på benken og tenkte at nå skulle hun score mål.

– Det var mye som skjedde på kort tid der. Jeg får beskjed om at jeg skal innpå, og da tenkte jeg med en gang at nå er det bare å gå inn og sette ballen i mål. Og så var det en perfekt slått corner som traff hodet mitt, forteller Brochmann, som har scoret tre mål denne sesongen.

Her går det opp for Brochmann at hun nettopp har scoret. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Perle fra kapteinen

Fem minutter før slutt leverte så Ingrid Spord kampens virkelige lekkerbisken: Et perfekt skudd rett i krysset fra rundt 17-18 meters hold, og hun fastsatte med det resultatet til 2-0 til Sandviken.

En klar kandidat til rundens mål servert av Ingrid Spord.

– Det er en perle. Jeg tror ikke jeg har sett henne score et så fint mål før. Det var veldig kjekt å se, og veldig fortjent, for hun er en som står på, sier Brochmann, som lattermildt må svare bekreftende på at selv om Sandviken-kapteinen Spord absolutt er kjent som en svært habil fotballspiller, så er hun ikke kjent for å score slike mål.

– Det kom litt ut av det blå, det der. Hun fyrte bare til. Hvis det er sånne mål hun kan score, så må hun gjerne bare fortsette med det, sier Brochmann med et smil.

Rosenborg var både ubeseiret og ledet serien frem til dagens kamp, men seieren gjør at det nå er Sandviker som topper tabellen med ett poeng mer enn RBK. Fjorårsmester Vålerenga ligger på tredjeplass, seks poeng bak teten.

– Vi har en veldig god stall. Mange gode spillere. Og vi har etter hvert fått til et spill som begynner å sitte veldig godt, og vi er samkjørte i hva vi ønsker å oppnå. Vi har fokus på våre egne prestasjoner og det er bare å ta steg hele tiden, forteller Brochmann om hvorfor Sandviken har gjort det så bra i år.