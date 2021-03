Juventus ute av mesterligaen

Porto sjokkerte Juventus og tok seg videre fra mesterligaen da de tapte 2-3 i Torino. Sammenlagt endte det 4-4, men Porto tok seg videre på bortemål.

To mål av Portos Sergio Oliveira sendte gjestene videre. Adrien Rabiot satte inn et vinnermål for Juventus, men 3-2 var ett mål for lite for vertene, som ble slått ut på bortemålsregelen.