Haaland startar på benken

Eckhoff vant ikke: – Litt digg

Marte Olsbu Røiseland var best av de norske skiskytterne i fredagens 15 kilometer i Pokljuka med en 11.-plass. Tre minutter foran var Denise Herrmann fra Tyskland som vant. Svenske Hanna Öberg kom på andreplass, mens Anaïs Bescond fra Frankrike tok tredjeplassen.



Tiril Eckhoff har vunnet det meste i det siste, men fredag endte hun på 17.-plass. – Litt digg at det går «ræva», for da har jeg noe å trene på fremover. At jeg får en i trynet nå, sa Tiril Eckhoff til NRK etter rennet.

Rennet pågår fortsatt, men alle de «antatt beste» er i mål.