Haaland-spøken til City-stjerna vekte oppsikt – meiner denne detaljen gjer dei unike

Øyre Slind og Kalvå syk - står over i Lahti

Astrid Øyre Slind og Anne Kjersti Kalvå stiler ikke til start under helgens World Cup-renn i Finland.

Det opplyser Skiforbundet i en pressemelding.

– Vi har dessverre fått to sykdomstilfeller natt til i dag. Både Astrid og Anne Kjersti våknet med sår hals og må derfor stå over Lahti, sier fagsjef Per Elias Kalfoss i pressemeldingen.

Hedda Østberg Amundsen og Anna Svendsen kommer inn i troppen for å gå distanserenn, mens Julie Bjervig Drivenes skal gå sprint.