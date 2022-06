Haaland-show for Norge igjen: – Han er et svensk mareritt

– Jeg har egentlig ikke ord. Det er et fullsatt Ullevaal for første gang for meg. Vi slår svenskene i min siste kamp for sesongen, fantastisk, sier Haaland til TV 2.

– Dette er så gøy at jeg nesten får tårer i øyene, sier tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen.

3-2-seieren betyr nemlig at Sverige ikke har sjans til å ta igjen Norge på toppen av tabellen. Nå står gruppeseieren mellom Norge og Serbia, som venter på Ullevaal i september.

Haaland ble den store helten med både to mål og en målgivende pasning. Ett minutt før slutt gikk han av banen til stående applaus fra hjemmepublikummet.

Det skulle imidlertid bli en intens avslutning på kampen da innbytter Viktor Gyökeres reduserte for Sverige fire minutter på overtid, men Norge klarte å holde unna.

Dermed runget «Seieren er vår» og «Alt for Norge» over nasjonalarenaen.

– Norge har vist at vi er på vei til noe som kan bli veldig stort. Vi var milevis foran Sverige, oppsummerte den ferske NRK-eksperten Åge Hareide etter kampen.

Hva er din dom over Norges kamp mot Sverige? Veldig imponerende Bra Hadde forventet mer Veldig skuffende Vis resultat

Norsk drømmestart

Det tok ikke lang tid før et fullsatt Ullevaal spratt opp fra setene. Solbakken overrasket flere med tre endringer fra Stockholm-oppgjøret, men etter 11 minutter fikk publikum se hvorfor.

Mats Møller Dæhli kombinerte med Fredrik Bjørkan på hjørnet av 16-meteren, og venstrebacken leverte et utsøkt innlegg i boksen. Erling Braut Haaland hadde «selvsagt» latt rommet være åpent da han stormet frem, knuste Hjalmar Ekdal i hodeduellen og sendte Norge i ledelsen:

Haaland sender Norge i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

– Man får ikke en bedre bevegelse enn det og feiringen er kanskje enda bedre. Det er nydelig, sier Haaland om scoringen.

– Fantastisk spill av Norge, er dommen fra Åge Hareide, som kommenterte kampen på radio for NRK Sport.

– For en stjerne, for et unikum og for en gutt, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Like etter pause var han der igjen. Alexander Sørloth fikk armen til Robin Olsen i ansiktet, og selv om dommeren vinket spillet videre, ombestemte han seg etter å ha blitt varslet av VAR.

Haaland lot seg ikke påvirke av hverken ventetid eller taktfaste «Haaland»-rop. Spissen smalt ballen ned i keeperens venstre hjørne.

– Han er et spøkelse, et svensk mareritt, skrev Ekspressen-journalist Philip Gadd i avisens livedekning.

Dette var Haalands 19. og 20. mål på 21 landskamper. Nå har 21-åringen allerede like mange landslagsmål som blant andre spisslegenden Odd Iversen:

Flest mål for Norge Ekspandér faktaboks 1. Jørgen Juve, 33 mål (45 kamper).

2. Einar Gundersen, 26 mål (33 kamper).

3. Harald Hennum, 25 mål (43 kamper).

4. John Carew, 24 mål (91 kamper).

5. Ole Gunnar Solskjær, 23 mål (67 kamper).

5. Tore André Flo, 23 mål (76 kamper).

7. Gunnar Thoresen, 22 mål (64 kamper).

8. Steffen Iversen, 21 mål (79 kamper).

9. Erling Braut Haaland, 20 mål (21 kamper).

9. Joshua King, 20 mål (63 kamper).

9. Jan Åge Fjørtoft, 20 mål (71 kamper).

12. Odd Iversen, 19 mål (45 kamper).

12. Olav Nilsen, 19 mål (62 kamper).

12. Øyvind Leonhardsen, 19 mål (86 kamper). Navnene i fet er fortsatt aktive. Kilder: Norges Fotballforbund, Store norske leksikon.

Det var en jevn åpning på kampen, men de siste 25 minuttene av 1.-omgang tok Sverige mer og mer over – og gjestene kom også nær en utligning.

Men da hadde Alexander Sørloth allerede hatt en eventyrlig mulighet til å øke til 2-0. Dæhli tvang frem en god redning fra Robin Olsen, og da Sørloth skulle stange inn returen, sendte trønderen ballen på mystisk vis over tverrliggeren:

Stor sjanse for Sørloth Du trenger javascript for å se video.

Fikk «stafettpinne» fra Northug

Haaland har nå plaget svenskene med to scoringer både på hjemmebane og bortebane. Petter Northug sto klar med Haaland for å overrekke «stafettpinnen» som svenskenes «nemesis».

– Jeg må trygt si at jeg har tatt over stafettpinnen nå, sier Haaland til TV 2.

– Helt enig. Jeg er klar for å sende den videre til Erling Braut Haaland nå. Lykke til, svarte Northug.

AVGJØRENDE: To mål ble det nok en gang for Erling Braut Haaland mot Sverige. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Jærbuen var sliten, men svært fornøyd med hvordan landslagssamlingen har vært med Norge.

– Jeg hadde en fin kamp med ingen problem. Jeg storkoste meg på banen og nå er jeg sliten, så nå er det dags for ferie, sier Haaland.

Ståle Solbakken har gjort begrenset med endringer på laget de siste tre kampene, men mot Sverige stokket han om på hele seks plasser fra Slovenia-kampen.

Tre av endringene gjaldt også betrodde spillere. Mohamed Elyounoussi hadde startet alle tellende kamper i Solbakken-perioden, men søndag tok altså Mats Møller Dæhli venstre kant. Samtidig kom både Julian Ryerson og Fredrik Bjørkan inn på backene for Marcus Holmgren Pedersen og Birger Meling.

Derfor er kampene viktige

Nasjonsligaen er det første steget på veien mot et mulig EM-sluttspill i 2024.

Søndagens seier gjør at Norge befester sin posisjon som gruppeleder og tar et langt skritt mot opprykk til nivå A. Når to kamper gjenstår, topper Norge tabellen i gruppa med 10 poeng etter fire kamper.

Søndagens triumf smakte nok ekstra godt for Ståle Solbakken og hans menn. Først og fremst fordi Norges naborivaler ble beseiret for andre gang på en uke, men også fordi det var viktig for selvtilliten og moralen i gruppa å slå tilbake etter at to poeng ble kastet bort i hjemmekampen mot Slovenia torsdag.

Nå har Norge alt i egne hender før Nasjonsligaen avsluttes med kamper mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme) i slutten av september.

Gruppeseier vil også gi Norge en ekstrasjanse i playoff våren 2024 om den ordinære EM-kvaliken i 2023 mislykkes. Men kanskje enda viktigere: En seier i gruppa vil trolig sikre at Norge blir andreseedet til EM-trekningen i Frankfurt 9. oktober.

Norge vil trolig få en langt enklere vei til EM enn om det blir seeding på nivå 3.

Dette var vårens siste kamp for Norge. Nasjonsligaen avsluttes med to kamper i slutten av september mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme).