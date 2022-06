Haaland senket Sverige, svenskene raser mot Thorsby: – Jeg blir spysjuk

Nå er det gøy å være norsk!

Ståle Solbakkens menn vant til slutt 2-1 etter et intenst rivaloppgjør på mektige Friends Arena.

Norge tok ledelsen på straffespark ved Erling Braut Haaland etter 20 minutter, og samme mann doblet til 2-0 20 minutter før slutt. Sverige reduserte ved Anthony Elanga rett før slutt, men klarte aldri å slå tilbake og sikre poeng.

Haaland har nå scoret i syv landskamper på rad. Det har ingen klart før ham.

Men Norges 1-0-mål blir heftig debattert hos svenskene. Og det rettes hard skyts mot Morten Thorsby, som flere mener filmet seg til straffespark. Ingen støtte får lagkamerat Thorsby av Haaland, heller.

HYSJET: Erling Braut Haaland feiret slik. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Ut mot Thorsby: – Blir spysjuk

Når Haaland få se situasjonen på nytt, gliser han stort.

– Den er på italiensk vis. Det ser ut som det er filming. Ja, ja. Sånn er det, sier Erling Braut Haaland til TV 2 etter kampen.

Det hjalp neppe på humøret hos de svenske naboene, at Thorsby knyttet neven og jublet da han fikk straffe, også.

«Du har det sjelden bra når du har en filming som gir straffe. Og når personen som filmer jubler over en vellykket filming, da blir jeg spysjuk. Tenk å være stolt av filmingen, liksom. Fy faen», skriver den profilerte mediemannen og Expressen-kommentatoren Patrick Ekwall på Twitter.

– For meg er det ufattelig. For meg er det, unnskyld meg, en stor jævla spøk, sa tidligere Arsenal-profil Fredrik Ljungberg til Viaplay.

I TV 2-studioet valgte Solveig Gulbrandsen å forsvare Thorsby og dommeravgjørelsen.

– Jeg synes farta til motstanderen er stor på vei inn i ham, og det er kontakt. Det er nok, det kan forsvares, sa hun.

Den vurderingen deler landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jeg synes at han sparker ham på benet. Vi har en av verdens beste dommere i denne kampen, så jeg synes det er riktig, sier Solbakken til TV 2.

Norge har nå fått en start på nasjonsligagruppespillet de færreste hadde våget å drømme om.

Fasit så langt er gruppeledelse, seks poeng og to seire på de to antatt vanskeligste kampene i gruppespillet, Serbia og Sverige på bortebane.

Første på 17 år

For å sette seieren i perspektiv: Norges herrelandslag hadde ikke slått Sverige i en fotballkamp på 17 år.

Vi må helt tilbake til 2005, da Norge vant 3-2 på Råsunda, for å finne sist gang Norge gikk seirende ut av en naboduell med svenskene. Den gangen var det John Arne Riise, Thorstein Helstad og Steffen Iversen som scoret målene.

Nå er den barrieren også brutt for et landslag som denne uken har demonstrert med all tydelighet at det har noe spennende på gang. I enden av regnbuen ligger et mulig EM-sluttspill i Tyskland og venter.

Første steg mot EM

Nasjonsligaen er som kjent første steg på veien mot et mulig sluttspill i 2024. Vinner Norge gruppa i nasjonsligaen, som det nå er gode muligheter for, er Ståle Solbakkens menn sikret en ekstrasjanse i playoff på våren 2024 hvis den ordinære EM-kvaliken i 2023 ender med norsk skuffelse.

GOD START: Norge og Erling Braut Haaland scoret etter bare 20 minutter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kampen var bare noen minutter gammel da Mohamed Elyounoussi ble spilt fri i feltet av Alexander Sørloth og fikk avsluttet mot keeper Robin Olsen. Elyounoussi mente han ble revet ned i avslutningsøyeblikket og ropte på straffe, men dommer Anthony Taylor fra England vinket spillet videre.

Alexander Sørloth var selv nær scoring da han headet mot mål på en corner, men Olsen vartet opp med en strålende redning.

– Uvirkelig

Etter 18 minutter klarte ikke Sverige stå imot lenger, og Norge fikk straffespark da Morten Thorsby ble hektet av Emil Krafth i feltet. Ut fra TV-bildene var det kontakt mellom Thorsby og den svenske backen.

STRAFFE: Her går Thorsby i bakken og får straffespark. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Frem gikk Erling Braut Haaland til øredøvende pipekonsert fra hjemmepublikummet, og fra elleve meter gjorde han ingen feil og dunket Norge i ledelsen.

– Friends Arena prøver å psyke ut Haaland, men det hjelper ingenting mot denne nummer 9. I de norske flaggene er alt mulig. Det er lov å drømme stort, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter scoringen.

Målet var Haaland scoring nummer 17 for Norge på hans 19. landskamp.

– Det er helt uvirkelig. Han scorer ett mål per kamp, i både klubb og på landslag. Og han er 21 år gammel, sier Alsaker videre.

Haaland sender Norge i ledelsen fra straffemerket - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Svenskene presset på for utligning etter pause, men i stedet var det Norge som økte ledelsen. Et langt utspill ble stusset i bakrom av Alexander Sørloth, og fra skrått hold dunket Haaland inn 2-0 med høyrefoten.

– Det norske laget har ikke vært i nærheten i andre omgang, men så enkelt kan det gjøres når man har en superstjerne på topp. De svenske midtstopperne har ikke mulighet mot «Il Tempo gigante», når han setter inn sine superkrefter. Og avslutninga da, med sin høyrefot. Det er så presist, så dødelig og så vakkert, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Haaland scorer sitt andre mot Sverige - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Haaland feiret med å hyske mot det svenske publikummet og i retning midtstopper Alexander Milosevic, som han kort tid i forveien hadde hatt en liten disputt med.

Norge skapte flere store muligheter i kampens avslutning og kunne vunnet både 3-0 og 4-0, men i stedet reduserte Anthony Elanga til 2-1 på overtid.

Flere mål ble det ikke, og rødtrøyene tok dermed sin andre strake seier i Nasjonsligaen.

I den andre kampen i Norges gruppe vant Serbia som ventet over Slovenia, til slutt 4-1.

Norge fortsetter nå med to hjemmekamper i Nasjonsligaen. Først venter Slovenia på Ullevaal 9. juni før samlingen avsluttes med en ny kamp mot Sverige 12. juni.

Nasjonsliga-gruppespillet avsluttes med to kamper mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme) 24.- og 27. september.