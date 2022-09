Haaland om anklagene mot City-eierne: – Det blir litt for drøye ord

Onsdag stilte Haaland på pressekonferanse i landslagsregi for første gang siden 30. mai.

Den gangen var ikke 22-åringen formelt presentert som Manchester City-spiller, og spissen ønsket ikke å kommentere klubbvalget.

PÅ SAMLING: Erling Braut Haaland er Norges viktigste spiller når Slovenia (borte) og Serbia (hjemme) venter i nasjonsligaen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Premier League-klubben er eid av en kongefamilie som anklages for grove brudd på menneskerettigheter, og i Norge har overgangen ført til en ny debatt om sportsvasking i idretten generelt og fotballen spesielt.

Dette løftet NRK frem på pressekonferansen.

– Drøye ord

– Eierne i Manchester City beskyldes for massive menneskerettighetsbrudd, de beskyldes for å fengsle egne innbyggere. Du spiller nå for Manchester City, hva tenker du om eierne i klubben du nå representerer?

– Først og fremst – jeg har aldri møtt dem. Jeg kjenner dem ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer med der. Når du sier det på den måten, så kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, sier Haaland.

– Eierne beskyldes for at de vil drive sportsvasking og at kjøpet av deg til City var en del av en sportsvaskings-agenda. Hva tenker du om det? Var det tema for deg da du skulle velge klubb?

– Jeg har vært City-fan hele livet. Faren min har spilt der og sånn. Som dere ser, hvor mange kamper er det jeg har spilt … Jeg vet i hvert fall hvor mange mål jeg har scoret: Jeg har scoret 14 mål og har fått en grei start på sesongen. Det er egentlig det sportslige jeg tenker på. Som jeg sa, jeg har gjort klubbvalget med tanke på trener, spillere, ditten og datten og alt sånn. Det er egentlig det jeg har tenkt på. Til syvende og sist har jeg vært en City-fan, og det er bare sånn det har vært, sier Haaland til NRK.

Han understreker at valget er tatt for å utvikle seg best mulig.

– Da jeg har gått til City så er det min utvikling, og sånn jeg har gjort det i hver klubb jeg har gått til. Å utvikle meg best mulig og mest mulig på en positiv måte som gjør at jeg kan bli en bedre fotballspiller og som at Norge kan få bruk for meg, som den klubben jeg er i kan få bruk for meg, sier Haaland.

På spørsmål fra Dagsavisen om «sportsvasking» er et tema blant spillerne, svarte Haaland:

– Jeg vet godt hva det ordet betyr.

Løftet spørsmålet

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk også spørsmål om Haalands valg. Solbakken mener det er veldig vanskelig å putte et stort ansvar på enkeltindivider i denne sammenhengen.

– Manchester City er godkjent av Premier League. Hvor grensa går for alt det der er helt umulig. Jeg synes at dette er et mye større spørsmål enn at enkeltindividet, enten det er Pep Guardiola, Kevin de Bruyne eller Erling Haaland, som på en måte står til ansvar for den delen, sier Solbakken.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er et mye, mye større politisk spørsmål enn at enkeltindividet skal stå til ansvar for det. Da blir det uoversiktlig og nesten umulig å fungere og leve et normalt liv. Hvis det er det som skal drive dette frem, fortsetter landslagssjefen.

Nå venter altså to viktige landskamper for Haaland og Norge mot Slovenia (24. september, borte) og Serbia (27. september, hjemme) i nasjonsligaen. Hvis Norge vinner gruppa, vil de sikre både opprykk til elitenivået og en ekstra sjanse til EM-plass hvis EM-kvaliken ikke går etter planen.

Ikke minst vil gruppeseier sikre plass på seedingnivå to i trekningen av EM-kvalifiseringen senere i høst.