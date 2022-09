Bekymret Solbakken så Haaland på TV: – Jeg skrek «ro ned, Erling»

Totalt er det blitt syv av syv kamper fra start i Premier League og to av to kamper fra start i Mesterligaen så langt på den langstrakte jærbuen.

På spørsmål fra NRK om Solbakken er bekymret for belastningen på Norges superstjerne, svarer han:

– Jeg ble litt bekymret da jeg så den siste kampen mot Wolverhampton, da han løp rundt der som en tulling på stillingen 3-0 for å få 4-0. Han kjefter og smeller på gud og hvermann fordi han ikke får ballen. Jeg skrek «ro ned, Erling, det kommer viktigere kamper» foran TV-en, forteller Solbakken med et flir til NRK.

Selv med tanke på de mange skadeproblemene Haaland har hatt tidligere, mener Solbakken at City og Pep Guardiola har klart å balansere kampbelastningen «veldig, veldig bra».

– Har belastet ham veldig bra

Det til tross for at de altså ikke har spart Haaland i stor grad før herrelandslaget spiller to avgjørende kamper i Nasjonsligaen kommende uke. Norge møter Slovenia i Ljubljana 24. september og Serbia på Ullevaal stadion 27. september.

– Skulle du ikke helst sett at de hadde belastet ham litt mindre?

– De har belastet ham veldig bra, han har fått sine hvileminutter. Det er ofte fra 70 minutter og ut den «fatiguen» kommer, det balanserte vi godt selv forrige samling også, mener Solbakken.

Ny City-behandler

Solbakken røper at heller ikke han kommer til å hvile superstjernen i nevneverdig grad. På spørsmål fra NRK om Norge-sjefen vil bruke Haaland mye i de kommende kampene, svarer han kort og kontant:

– Det er i hvert fall helt sikkert.

Manchester Citys fysioterapeut Mario Pafundi er hentet inn i støtteapparatet rundt det norske fotballandslaget, røpet Solbakken på mandagens pressekonferanse.

– I og med at vi tar inn 26–27 spillere hver gang, blir det veldig mye på to behandlere. Vi har også vært på søken etter en tredje behandler. Så har Erling kommet med det geniale forslaget til meg at han har en veldig god behandler. Nå har jeg snakket veldig mye med han den siste uke. Derfor har vi tatt inn en tredje behandler, i hvert fall på midlertidig basis, sier Solbakken.

Pafundi har jobbet med norske syklister før og har jobbet i Manchester City siden 2017.

Ødegaard-håp

Landslagskaptein Martin Ødegaard er tvilsom til de to kommene landskampene. Norge-kapteinen sto over Arsenal-kampen mot Brentford i helgen.

– Det er ingen alvorlig skade, og en skade han blir frisk av ganske fort, men det spørs hvor fort. Han er sendt til noen «scanninger» i London vi skal ha svar på. Hvis de er ok, skal han teste seg, men det er dumt å teste for tidlig. Vi har ikke gitt opp, og jeg blir overrasket hvis han ikke spiller for oss den samlingen her. Jeg har et godt håp, sier Solbakken på pressekonferansen.

Han åpner samtidig for at Ødegaard slutter seg til landslagssamlingen for å bidra rundt laget som en ekstra trener.

– Akkurat nå gjør vi det som er lettest for Martin. Ikke noe reising. Vi har god dialog med Arsenal, sier Solbakken.

Kristoffer Zachariassen ble søndag kveld kalt inn i troppen på grunn av usikkerheten rundt Ødegaard.

En skade gjør at Stefan Strandberg også er uaktuell til nasjonsligakampene mot Slovenia og Serbia.

– Vi var ganske klar over Strandberg, det er derfor vi tok ut fem stoppere, sier landslagssjefen.

Martin Ødegaard er tvilsom til landskampene. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Også Joshua King og Marcus Holmgren Pedersen har kjenninger.

– Josh kan trolig trene onsdag, kanskje også tirsdag. Holmgren Pedersen har en tå som ikke er bra. Han har karantene i den første kampen, men den gåstilen han hadde i gangen her i dag tilsier at han ikke kan trene med det første, sier Solbakken.

Hvis alt går Norges vei kan gruppeseieren sikres allerede lørdag 24. september. Da spiller Norge mot Slovenia klokken 18, mens Serbia tar imot Sverige i Beograd klokken 20.45 senere samme kveld.

Hvis Serbia taper mot Sverige i neste kamp, er Norge gruppevinner med poeng mot Slovenia. Hvis Serbia spiller uavgjort mot Sverige, blir Norge gruppevinner med seier mot Slovenia.

Først og fremst sikrer en eventuell gruppesier Norge en ekstrasjanse i playoff om den ordinære EM-kvaliken mislykkes i 2023. En gruppeseier gir også opprykk til nivå A i Nasjonsligaen. Det gjør at Norge vil møte Europas best rankede lag og være seedet på det øverste nivået når neste utgave av Nasjonsligaen skal spilles.

Som gruppevinner er Norge også i stor grad sikret å bli seedet på nivå 2 når gruppene til den ordinære EM-kvaliken skal trekkes i Frankfurt 9. oktober.