Haaland med hat trick i ellevill snuoperasjon – fikk bamseklem og slag av sjefen

Nytt Ødegaard-mål da Arsenal slo tilbake mot Fulham

Arsenal måtte slite for seieren mot Fulham, men vant til slutt fortjent 2-1 etter scoringer av Martin Ødegaard og Gabriel Magalhaes i Premier League lørdag.

Arsenal var det klart beste laget fra start og burde tatt ledelsen, men det var Fulham som skulle ta første stikk.

Brennhete Aleksandar Mitrovic snappet ballen fra en klønete Gabriel etter 56 minutter, og scoret.

Men det skulle ikke holde til seier.

Samme dag som Erling Braut Haaland tok over toppscorertittelen i Premier League med hat trick for Manchester City, vartet også Ødegaard opp med sitt tredje mål på to kamper.

Nordmannen klinte til fra like utenfor 16-meteren og ballen gikk i mål via et Fulham-bein.

Bernd Leno sto en kjempekamp for Fulham mot gamleklubben, men måtte gi tapt da Gabriel gjorde opp for tabben som ledet til Fulham-målet. Midtstopperen scoret etter en corner i det 86. minutt og sikret 2-1 for Arsenal.

Det gjør at klubben topper tabellen med 12 poeng. To mer enn Manchester City. (NTB)