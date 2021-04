Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med en frekk éntouchpasning var Haaland nest sist på ballen da Marco Reus satte inn 1–1. Det betyr at Borussia Dortmund har en mulighet til å ta seg videre til semifinale i mesterligaen, selv om Manchester City slo tilbake og tar med seg en 2-1-ledelse til returkampen i Dortmund 14. april.

Spørsmålet før kampen var som alltid om det ville være mulig å stoppe Erling Braut Haaland.

«Haalands utrolige rekord: Ingen lag har klart å stå imot nordmannen i mesterligaen. Blir Manchester City det første?»

Det var overskriften på Det europeiske fotballforbundet (Uefa) sin hjemmeside før tirsdagens første av to kvartfinalekamper mellom City og Dortmund.

Dortmunds norske superspiss hadde nemlig scoret mot samtlige motstandere han hadde møtt i mesterligaen og sto med vanvittige 20 mål på 14 kamper. I åttedelsfinalen mot Sevilla scoret han to mål både i borte- og hjemmekampen.

– Noe av det dummeste du kan gjøre

Men Haalands oppgave var formidabel: Manchester City kom under 1–0 i sesongens aller første mesterligakamp mot Porto. Men etterpå hadde de ikke sluppet inn mål i turneringen på veien mot kvartfinalen.

Og Haaland hadde gått målløs av banen i fire kamper på rad, først i tre landskamper for Norge og så lørdagens seriekamp mot Frankfurt.

Etter 19 minutters spill sørget Kevin De Bruyne for at City hadde scoret 18 mål siden forrige gang de slapp inn i mesterligaen. 1–0-målet kom etter en fryktelig feilpasning av Dortmunds Emre Can midt på banen.

– Noe av det dummeste du kan gjøre mot Manchester City, fastslo TV2s ekspertkommentator Petter Myhre da ballen noen sekunder senere lå i Dortmund-målet etter en effektiv kontring.

Etter en halvtime holdt Cans mareritt på å bli ytterligere forverret da dommer Ovidiu Alin Hategan pekte på straffemerket etter en tilsynelatende klønete manøver. Men etter å ha tatt en nærmere titt på situasjonen på video, konkluderte Hategan med at det ikke var grunnlag for straffe.

Omstridt dommeravgjørelse

Etter 38 minutter var dommer Hategan igjen hovedperson da han annullerte det som kunne ha vært en utligning for Dortmund. Jude Bellingham rappet frekt ballen fra City-keeper Ederson, og dommer må ha ment det var farefullt spill.

– Dette tenker jeg er en feil avgjørelse, sa tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt i TV2-studio i pausen.

Dommer blåste før ballen var i nettet, og kunne dermed ikke benytte VAR for å kvalitetssikre avgjørelsen.

To minutter og 30 sekunder ut i andre omgang fikk Haaland sin første store sjanse. Han brukte superkreftene og brøt seg forbi Ruben Dias i City-forsvaret, men kom samtidig litt ut av balanse. Derfor klarte han ikke å overliste Ederson i målet.

Den viktige pasningen

Utover andre omgang var ingen av lagene interesser i å ta stor risiko. Men den engeksle ligalederen var farlige de få gangene de fikk overganger.

Det samme skulle man etter hvert også kunne si om gjestene. For i det 84. utlignet Marco Reus til 1-1, etter at Erling Braut Haaland spilte ham nydelig fri med ett touch på ballen.

I siste spilleminutt satte Phil Foden inn 2-1 for City. Det betyr at City beholder favorittstempelet de hadde før kampen, men at Dortmund fortsatt har en mulighet til å avansere.