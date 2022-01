Haaland briljerte – så måtte han gå av med skade

– Dette ser ikke bra ut for Erling, sa kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Nordmannen startet kampen forrykende da han scoret på blank kasse før seks minutter var spilt. Det var hans 80. mål på 79 kamper for Dortmund.

Men i andre omgang måtte Haaland gå av banen med noe som kunne se ut som en lyskestrekk. Han har slitt med lysken ved flere anledninger i karrieren, så dette er neppe godt nytt for Haaland og Dortmund.

Jan Åge Fjørtoft, som er til stede i Hoffenheim, sier at Dortmund ikke er nevneverdig bekymret.

Det ser bra ut, og de håper han er klar til de neste kampene, rapporterte Fjørtoft.

– De må klare seg så godt de kan. Ingen kan erstatte Erling. De må gjøre det litt annerledes, med kanskje mer småspill fremover. Nå har de ikke det oppspillspunktet lenger, sier Viasports ekspert Rune Bratseth om Haalands skade.

Fikk smell i kneet

Og det var ikke første gang i kampen at nordmannen lå nede.

For kort tid etter hans scoring kom det noen meget utrivelige bilder, der det så ut til at Haaland landet forkjært i en hodeduell. Nordmannen ble liggende, og så ut til å ha smerter i kneet. Det fikk kommentatorene til nærmest holde pusten.

SCORET: Haaland gjorde en god kamp før han måtte gå av med skade. Foto: Michael Probst / AP

– Det så ikke trivelig ut da han landet, sa ekspertkommentator Lars Tjernås.

Hans kollega Bisgaard Sundet virket også bekymret på vegne av den norske stjernespissen.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg tenkte at noe røk her, sa Bisgaard Sundet.

Men etter et par minutter med bekymring klarte Haaland å gå for egen maskin, og kom seg ut på banen igjen, tilsynelatende lite preget av smellen.

Målfest

Så var Haaland i fokus igjen. Etter en enorm Hoffenheim-sjanse som gikk i tverrliggeren, så skulle nordmannen heade ballen enten unna eller til keeper. Headingen ble i hvert fall noe skummel, og det var nesten så han scoret selvmål.

Da hendelsen var over, måtte Haaland glise.

Hoffenheim utlignet like før hvilen etter en flott scoring av Andrej Kramaric.

Men så skulle gultrøyene slå tilbake igjen, denne gangen ved scoring av Marco Reus.

Etter timen spilt var Donyell Malen farlig frempå, og nederlenderens innlegg fremprovoserte et selvmål av David Reum.

Hoffenheim ga seg ikke, og plutselig ble det kamp igjen etter at Georginio Rutter satte ballen i nettet.

Men det holdt ikke, og Dortmund vant tross Hoffenheim-press.