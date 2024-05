Haaland ble den store helten: Manchester City med syvmilssteg mot Premier League-tittelen

Manchester City slet lenge på en stadion de sjelden vinner, men etter 50 minutter skjedde det som har skjedd så mange ganger før:

Kevin De Bruyne ble spilt fri inne i 16-meteren, og fant Erling Braut Haaland på tvers av femmeteren. Målet gapet og nordmannen gjorde ingen feil da han sendte City i ledelsen fra kort hold.

– Den bevegelsen, det løpet, har vi sett tusen ganger før fra De Bruyne. Og Haaland har selvsagt allerede tjuvstartet og løpt seg fri foran mål. Ingen tilfeldigheter når de to kombinerer. De er jo nærmest et godt gammelt spisspar å regne, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg

– De to - De Bruyne og Haaland - de svikter deg aldri, sa tidligere Liverpool-kaptein Jamie Carragher i Sky Sports' studio.

ØYEBLIKKET: Her sender Erling Braut Haaland bortelaget i føringen. Foto: Reuters

Og de har statistikkene på sin side:

Dette var nemlig De Bruynes 19 målgivende pasning til Haaland så langt i nordmannens City-karriere. 21,3 prosent av Haalands 89 mål i City er dermed assistert av De Bruyne.

Tottenham var også farlig frempå ved flere anledninger og like før full tid fikk Son Heung-min en gigantisk mulighet til å gjøre 1-1, men City-keeper Stefan Ortega hindret Spurs-stjernen.

– Tittelvinnende redning av innbytter Ortega, sa Viaplays kommentator Andreas Toft.

– Tenk deg scenene som utspilte seg i stua til Arteta eller andre i Arsenal da Son kom alene med keeper der. Tiden må omtrent ha stått stille, før de må ha knust noen glass eller det som verre er idet han bommer! For et øyeblikk!, sa Løkberg.

I stedet ble Jéremy Doku felt av Pedro Porro i det 90. minutt og Haaland avgjorde kampen med et fantastisk straffespark.

– Knallsterkt å gå frem og sette straffen på den måten, med alt som faktisk står på spill. Høyt oppe, perfekt utført, sa Løkberg.

HAALAND LEKEKAMERAT: Manchester Citys Kevin De Bruyne, her i duell med Cristian Romero. Foto: AP

Én kamp unna seriegullet

Haalands scoringer kan vise seg å stå igjen som øyeblikket hvor City avgjorde Premier League-sesongen 2023/24, en gang for alle.

Mange pekte på denne kampen som den avgjørende for tittelkampen mellom City og Arsenal.

City har ikke tapt en ligakamp siden de møte Aston Villa i begynnelsen av desember og er forventet å slå West Ham på hjemmebane i siste serierunde. Samtidig er Arsenal ventet å ta tre poeng hjemme mot Everton.

En ny City-tittel vil i så fall være deres fjerde på rad, noe som ikke har skjedd i Englands øverste divisjon siden Preston North End gjorde det for 135 år siden.

Med Tottenham-tap er Aston Villa klare for Mesterligaen for første gang på 41 år. Tottenham måtte nemlig slå City for å ha en sjanse på den viktige fjerdeplassen, som gir spill i Europas gjeveste klubbturnering.

Flere Tottenham-supportere var ute i sosiale medier før kampen og hevdet at de heller ville se eget lag tape mot City, enn å gi erkerival Arsenal svært gode sjanser for å ta sitt første ligagull på 20 år ved å ta poeng onsdag.

Tottenham-manager Ange Postecoglou var likevel klar i sin tale i forkant av kampen: Tre poeng til eget lag og håp om mesterligaen trumfer rivaliseringen mot naboen i Nord-London.

TYDELIG: Ange Postecoglou gjorde det veldig klart at Tottenham-fansen burde heie på eget lag uten noen bekymringer for hva en seier ville bety. Foto: Reuters

Vanskelig bane for Manchester City

Tottenham på bortebane har vært en sjeldent vrien nøtt for City de siste årene. Faktisk må vi helt tilbake til 2018 for å finne året de sist slo Spurs borte i ligaen. Det var også forrige gang de scoret mål i samme oppgjør.

Det kunne virke som stundens alvor preget begge lagene i førsteomgang. Det var tidvis åpent og en del slurv fra begge lag.

Etter kvarteret fikk Manchester City kampen første store sjanse. Danske Pierre-Emile Højbjerg klarerte ballen rett opp og bak seg i egen 16-meter. Der stod Phil Foden, som avsluttet godt, men Tottenhams keeper Guglielmo Vicario vartet opp med en kjemperedning.

STOR SJANSE: Phil Foden var svært nære å sende Manchester City i ledelsen tidlig i kampen. Foto: Reuters

– Det er noe avvente og uforløst over Manchester City så langt, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås idet omgangen gikk mot slutten.

Like før pause fikk Haaland og Bernardo Silva to store muligheter fra kort hold, men assistentdommeren hadde korrekt flagget oppe for offside.

Dermed stod det 0-0 til pause.

Kritisk mot Haaland

Tidligere Premier League-keeper Mark Schwarzer var klar i sin dom på BBC over både City og Erling Braut Haaland etter de første 45 minuttene:

– City har ikke vært så «på» som du kan forvente. Erling Haaland har gått mye rundt uten å ha mye mer energi.

PREMIER LEAGUE-VETERAN: Mark Schwarzer har 514 Premier League kamper. Her fra tiden i Fulham. Foto: Afp

Og Schwarzer hadde rett.

Andreomgang var knapt minuttet gammelt da Vicario vartet opp med en ny glitrende redning. Denne gangen på et skudd fra Kevin De Bruyne fra 15 meter.

Også Tottenham var farlig frempå tidlig i andreomgang. Son Heung-min fikk ballen inne på femmeteren, men Ederson kom tett på skuddet og reddet mesterlig.

I stedet var det City og Haaland som satte inn kveldens første scoring.

Manchester City-keeper Ederson måtte ut for bortelaget etter en smell i duell med Cristian Romero. Inn kom Stefan Ortega, som umiddelbart måtte i aksjon.

Dejan Kulusevski var svært nære å utligne for Spurs etter 71 minutter, men evnet ikke å få ballen forbi Ortega.

Kulusevski var nok en gang nære på bare minutter senere, men igjen var Ortega i veien.

Men i motsetning til City evnet aldri Spurs å få ballen i mål, og de lyseblå fra Manchester har alt i egne hender når de tar imot West Ham kl. 17:00 søndag.