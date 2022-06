Guttormsen millimeter unna skrekkulykke før første VM

Paulo Fonseca ny Lille-trener

Den tidligere Sjakhtar Donetsk- og Roma-treneren Paulo Fonseca har skrevet under en toårsavtale med franske Lille.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. For snart to uker siden kunngjorde Lille at 49 år gamle Jocelyn Gourvennec var ferdig etter bare ett år som trener for det franske mesterlaget fra 2020/21-sesongen.

– Det er et stolt øyeblikk og en stor ære å ta fatt på denne jobben. Jeg er glad for å starte dette eventyret og er veldig klar til å begynne å jobbe med spillerne og resten av støtteapparatet, sier Fonseca.

Portugiseren hadde stor sportslig suksess i løpet av tiden i Sjakhtar Donetsk, blant annet ved å vinne serien og cupen i alle tre sesongene han ledet laget.