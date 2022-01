Gullvinneren trodde det var umulig å slå Pedersen: – Han kjørte sykt fort

Dagen etter at han tok sitt aller første VM-gull noensinne, sikret Jesper Saltvik Pedersen sin andre VM-medalje på like mange dager.

Under VM på hjemmebane på Hafjell, var det kun én mann som var bedre enn Pedersen: Nederlandske Jeroen Kampschreur.

– Jeg går jo for gull i alle renn jeg stiler opp i, så det er ikke helt det jeg ser etter, men i dag var jeg ikke bedre. Jeg skal selvsagt ta med meg alle medaljer, så det er bra det, altså, sier Pedersen til NRK etter løpet.

– Det er sykt, altså

For det så egentlig lenge ut som om Saltvik Pedersen skulle ta sitt andre VM-gull lørdag.

Allerede til første mellomtid var nordmannen hele 67 hundredeler foran nærmeste konkurrent. Pedersen kjørte trygt og godt hele veien nedover og økte ledelsen for hver meter han kjørte.

I mål var han 92 hundredeler foran Rene de Silvestro fra Italia.

– Han kjørte veldig fint. Han kjører korte linjer, han slipper skiene sine masse ned i fartsretningen, og nå klarte han å ikke være så heit på grøten og gå inn for tidlig, som han av og til gjør. Så det var kjempebra kjørt av Jesper, kommenterte ekspertkommentator Beate Haugen.

FEIRING: Saltvik Pedersen feiret i går VM-gullet med kake. I dag ble det sølv. Foto: Geir Olsen / NTB

Ingen andre var i nærheten av nordmannen før nederlenderen satte utfor. Likevel var Kampschreur over tre sekunder foran Pedersen i mål.

– Det er sykt levert (av Kampschreur, red.anm.) i dag. Vi trener sykt hardt alle i toppen, det er fullt fortjent at han tar det i dag. Jeg liker det beste når jeg er på toppen selv, men i dag var jeg ikke bedre.

– Kjente suget i magen

De to, Pedersen og Kampschreur, kjenner hverandre godt og var kanskje de største favorittene før dagens renn. Da Pedersen vant utforen i går, var det nettopp nederlenderen som var nummer to. På start trodde han det skulle være umulig å hamle opp med Pedersens tid.

– På start så jeg videoen av at han kjørte sykt fort. Så jeg tenkte det skulle mye til for å slå han. Da jeg kom ned, visste jeg ikke hvor godt jeg hadde kjørte, men jeg kjørte fort. For å være ærlig: Jeg kjente suget i magen noen ganger fordi det gikk så fort. Men jeg klarte å holde kontrollen. I dag var det bare å satse alt for å vinne, sier gullvinneren.

Sølvvinner Pedersen retter nå fokuset mot superkombinasjonen på mandag. Der er han nok en gang blant favorittene.

– I dag hadde han full klaff, men jeg har en ny sjanse på mandag. Det ble litt for passivt noen viktige steder, da blir man forbikjørt her. Alle ære til Jeroen, men det er kult at det er god konkurranse i toppen.

