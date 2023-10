Haaland fikk prisen for mestscorende spiller, den såkalte «Gerd Müller-prisen». Den tok Erling Braut Haaland, med sine 56 mål forrige sesong.

Det er to mer enn franske Kylian Mbappé, som tok andreplassen.

Erling Braut Haaland, 56 mål Kylian Mbappé, 54 mål Harry Kane, 40 mål Lionel Messi, 38 mål Robert Lewandowski, 36 mål

– Det er selvfølgelig stort. Det var dette som var drømmen, det var dette jeg ville da jeg var ung. Jeg har mange år igjen foran meg og gleder meg til fortsettelsen, sier Erling Braut Haaland til TV 2 i Paris.

FIKK PRIS: Erling Haaland mottok prisen for mestscorende angrepsspiller. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Takk til Manchester City. For at dere lar meg være meg selv. Så tusen takk til dere. jeg vil også takke familien og alle rundt meg som har gjort at jeg er den jeg er i dag. Og takk til alle som står meg nær, sa Haaland fra scenen.

Like etter at han hadde gått av scenen kunne han innkassere nok en pris: Manchester City ble kåret til årets lag på herresiden.

Messi vant gullball nummer åtte

Gullballen 2023 Foto: FRANCK FIFE / AFP Ekspander/minimer faktaboks Lionel Messi Erling Braut Haaland Kylian Mbappé Kevin De Bruyne Rodrí Vinicius Junior Julian Alvarez Victor Osimhen Bernardo Silva Luka Modric Mohamed Salah Robert Lewandowski Yassine Bounou İlkay Gündoğan Emiliano Martínez Karim Benzema Khvicha Kvaratskhelia Jude Bellingham Harry Kane Lautaro Martínez Antoine Griezmann Kim Min-jae André Onana Bukayo Saka Joško Gvardiol Jamal Musiala Nicolò Barella Martin Ødegaard og Randal Kolo Muani – Ruben Dias Gullballen, kvinner: Aitana Bonmatí Årets lag, kvinner: Barcelona Mestscorende spiller: Erling Braut Haaland Årets lag, menn: Manchester City Årets keeper: Emiliano Martinez Årets unge spiller: Jude Bellingham Prisen for engasjement utenfor banen: Vinícius Júnior

Det var knyttet lite spenning til hvem som skulle ta Gullballen. Lionel Messi var enorm favoritt etter tre trofeer med PSG og Argentina, og vant Gullballen foran Haaland og Mbappé.

– Det er utrolig spesielt, et stolt øyeblikk når du ser de tre som står igjen til slutt. Det er Argentina, Frankrike og Norge. Det er stort, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Messi mottok prisen på det som hadde vært Diego Maradonas 63-årsdag.

– Denne er til deg, gratulerer med dagen, sa Messi i sin takketale etter sin åttende gullball.

GULLBALL-SMIL: Lionel Messi smiler med gullballen, hans åttende i karrieren. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Messi er ganske god han og, sa Alfie Haaland til TV 2 da han var på vei inn i Théâtre du Châtelet i Paris.

– Det er en stor kveld. Jeg ser fram til å møte noen av vennene mine. Det er mange gode fotballspillere her, sa Erling Haaland selv på vei inn.

Messi løftet VM-trofeet i Qatar i fjor, mens Haaland og Norge ikke var kvalifisert.

– Problemet hans er at han er i et landslag som ikke er i mesterskap, og ikke kan oppnå det største en fotballspiller kan gjøre, sier Torp.

Allerede før utdelingen av prisen gikk det sterke rykter om at Messi vant prisen. De ryktene tok ikke Alfie Haaland veldig tungt på vei inn.

– Hadde du sagt for noen år siden at han (Erling) skulle bli to eller tre, så tror jeg at han hadde tatt det òg, sier Alfie Haaland til TV 2.

Flere priser

Flere priser ble delt ut i Paris mandag kveld. Jude Bellingham vant prisen for årets unge spiller og Vinicius Junior fikk pris for sitt engasjement utenfor banen.

Årets keeper gikk til Emiliano Martínez, som tok VM-gull med Argentina. De slo Frankrike i finalen, og derfor ble det tendenser til buing og pipekonsert da Martinez ble utropt til vinner i Paris.

I salen satt flere franske stjerner som ikke uttrykte særlig glede da høydepunktene fra VM-finalen rullet ut i lokalet.

KEEPER: Emiliano Martínez fikk prisen av sin far. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Aitana Bonmatí vant gullballen for kvinner. Hun vant VM med Spania og mesterligaen med Barcelona sist sesong.

– Jeg er stolt. Dette er en individuell pris, men fotball er et lagspill. Jeg vil dele prisen med lagvenninnene mine i Barcelona og på landslaget, sa Bonmati fra scenen i Paris.

Stivpyntet

Rundt klokken 20.00 mandag kveld kom stjernene vandrende inn i Théâtre du Châtelet i Paris, den ene mer stivpyntet enn den andre.

Erling Braut Haaland kom sammen med Isabel Haugseng, Eden Hazard kom sammen med faren og hele familien, mens Lionel Messi kom med kona Antonela Roccuzzo og deres tre barn.

Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng. Lionel Messi sammen med kona Antonela Roccuzzo og parets tre barn. Kylian Mbappé viste tommel opp før han gikk inn i salen. Real Madrids stjerneduo Jude Bellingham og Vinicius jr. Tennis-stjerna Novak Djokovic retter på tversoveren på vei inn i salen. David Beckham. Djibril Cissé leverte mandagens dristigste valg både på hår- og dressfronten.