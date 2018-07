Griezmann og Frankrike hyllet på flyplassen: – Vi er veldig lykkelige

– Vi er veldig lykkelig. Kjempeglade, sier Frankrike-stjerna Antoine Griezmann med et stort smil, før han haster inn på flyet.

Han og resten av det franske landslaget kom rett fra gullfeiring etter å ha slått Kroatia 4-2 i VM-finalen søndag kveld, og franskmennene var på vei ombord i flyet som skulle ta de til Paris da NRK tilfeldigvis fikk sjansen til å slå av en kort prat mandag ettermiddag.

Kaos på flyplassen

NRK-fotograf Tobias Prosch Simonsen hadde nemlig, i likhet med flere andre, mistet flyet sitt som følge av de uendelige køene som har vært på flyplassen i Moskva mandag. Det har generelt vært kaos på flyplassen som følge av alle VM-turistene som skal hjem.

Da han satte seg ned for å vente på sitt nye fly, kom plutselig hele det franske landslaget gående. En stor skare med fans hadde da samlet seg for å hylle verdensmesterne, og spillerne tok seg god tid til å ta bilder og skrive autografer.

– Spillerne virket utrolig lykkelige, og som at de hadde hatt en god feiring, forteller Simonsen.

Manchester United-stjernen Paul Pogba tok bilder med fansen før han gikk inn på flyet. Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Varane: – Ekstraordinært og historisk

De fleste av spillerne nøyde seg med å juble inn i kameraene til de fire-fem journalistene som var til stede, men Raphaël Varane tok seg tid til en liten prat med de fem journalistene som var til stede.

– Vi takker for alle støtte. Nå har vi det travelt med å komme oss til Paris for å feire med alle. Vi har vært med på det fineste som er mulig innen fotball, sier han.

Real Madrid-spilleren fortalte da litt om hvordan han opplevde veien frem til finalen.

- Vi ville gjøre franskmenn stolte, sier Reald Madrids Raphaël Varane.

– Da vi kvalifiserte til semifinalen begynte vi å se det litt for oss, at vi kunne få med oss pokalen hjem. Spenningen steg foran finalen. Vi hadde veldig lyst til å gjøre alle lykkelige, å gjøre franskmenn stolte, fortalte han, før han la til:

– Vi trenger litt tid for å skjønne hva som har skjedd. Vi har sagt til oss selv at dette er helt ekstraordinært og historisk. Vi er forent for alltid gjennom dette mesterskapet, og vi må nyte dette øyeblikket. Så tenker jeg vi etter hvert skjønner hva som har skjedd.

Var i «tullehumør»

De franske spillerne har selvsagt feiret VM-gullet i natt, og Simonsen forteller at spillerne så ut til å fortsatt være overlykkelige og i festhumør da de gikk ombord i flyet.

– De var i tullehumør. Antoine Griezmann gikk bak en påle og gjemte seg for oss pressen, og hoppa plutselig frem, beskriver han.

De franske spillerne skal feires som seg hør og bør i Paris mandag ettermiddag. Simonsen må derimot vente noen timer til på flyplassen før han kommer seg hjem til Norge.