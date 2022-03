– Det er veldig kjipt, jeg hadde håpet på ... at jeg kunne ta gull i dag, men i stedet går jeg på en smell en gang til. Jeg er veldig skuffa, sier Nilsen til NRK.

21-åringen hadde store foventninger til seg selv etter sølvmedaljen på sprinten. Men lørdagens 10 kilometer i Beijing ble en eneste stor skuffelse for Tromsø-kvinnen.

En gråtkvalt Nilsen måtte ta flere pauser under intervjuet med NRK.

– Jeg er tom for ord. Jeg trodde i hvert fall at dette skulle holde til medalje. Men det ble ekstremt tungt på sisterunden og da var det hardt å kjempe inn i mål. Det var et under at jeg kom i mål – jeg har aldri vært så sliten før, sier hun.

PALLEN RØK: Vilde Nilsen står med ett sølv til nå i Paralympics. Lørdag ble hun nummer fem. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Stivnet etter fallet

Den norske langrennsstjernen åpnet løpet sterkt og ledet etter den første runden. Men på den andre runden ble løpet spolert av et fall.

– Det var skikkelig sugeføre flere steder, og det var det som skjedde i nedoverbakken på vei inn til stadion på andrerunden: Det var så sug i snøen at jeg bremset helt opp og snublet, sier Nilsen.

– Hvor mye hadde dette fallet å si for resultatet?

– Det kan hende at det har en del å si. Jeg mistet mye tid. Det var jo midt i en nedoverbakke, så jeg fikk jo ikke så stor fart da jeg var tilbake på skiene igjen. Jeg stivnet også veldig til i beina, svarer hun og fortsetter:

– Det hjelper heller ikke at jeg ikke er en av dem som reagerer best på høyden. Det har nok litt å si at jeg stivner i beina. Jeg hadde veldig gode ski – det skal sies. I dag gled jeg inn på de andre i de andre bakkene jeg kjørte. Jeg er veldig fornøyd med skiene. Det er rett og slett bare formen som ikke er bra nok, svarer hun.

Ukrainske Oleksandra Kononova tok gullet foran Natalie Wilkie fra Canada og landsmannen Iryna Buj.

Vilde Nilsen helt utslitt etter målgang Du trenger javascript for å se video.

Pallen glapp for Skarstein

Nilsen har hatt et Paralympics preget av store oppturer og nedturer. På mandagens 15-kilometer møtte hun veggen og måtte bryte. To dager senere slo hun tilbake med sølv på sprinten.

Da erkjente hun at hun hadde vært langt nede.

– Det har vært veldig tøft. Det har vært mange som har ringt meg og sendt meldinger og ønsket lykke til. Det betyr veldig mye, sa hun rørt.

Heller ikke Birgit Skarstein klarte å matche de aller beste i den sittende klassen lørdag. Den norske stjernen endte på en 7. plass. Indira Liseth ble nummer 12.

Thomas Oxaal sikret seg 9. plass på 12,5 kilometer for synshemmede.