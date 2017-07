Norge under Semb: Bommer på NFF-mål og daler på FIFA-ranking

– I alle andre store bedrifter må man ta en selvransakelse når ting ikke går bra. Det gjelder spesielt toppledelsen. Det er snakk om mye penger, og da må man også se på de som sitter øverst, sier NRKs ekspertkommentator Siri Nordby.

Mandag varslet Semb en «kraftig» evaluering også av egen jobb etter Norges EM-fiasko i Nederland.

0 poeng, 0 mål og EM-exit kommer på toppen av en negativ utvikling de siste årene.

Siden Semb tiltrådte som toppfotballsjef 15. november 2009, har mange piler pekt nedover:

Etter en opptur fra 32.- til 12.-plass i 2010, har nedgangen, med få unntak, fortsatt ned til et foreløpig bunnivå. Norges A-landslag har aldri vært dårligere ranket enn den nåværende 88.-plassen.

Kvinnene lå på 7.-plass i utgangen av 2009, men også her er kurven dalende. Norge ligger nå på 11.-plass, og vil bli forbigått av EM-overmakten Nederland når mesterskapet er ferdigspilt.

SPIKEREN: Danmark knuste alt EM-håp for Norge med denne scoringen. Du trenger javascript for å se video. SPIKEREN: Danmark knuste alt EM-håp for Norge med denne scoringen.

– Resultatene har vært veldig ujevne, og spesielt i det siste. Dette mesterskapet ble ikke som forventet. Vi hadde ambisjon om å gjøre det langt bedre, svarte Semb på VGs spørsmål om de skuffende resultatene under toppfotballsjefens ledelse tirsdag formiddag.

Samtidig bommer NFF på en rekke av sine hovedmål. Etter forrige periode, fra 2012-2015, måtte forbundet konstatere at samtlige hovedmål for herrelandslaget gikk i vasken.

I nåværende periode, altså fra 2016-2019, kan NFF allerede stryke flere av målene for både kvinner og menn.

Bommer på målsetninger

I NFFs handlingsplan er hovedmålene for kvinnenes A-landslag blant annet å kvalifisere seg til OL, EM og VM, og Norge skal ta medalje i minst ett av mesterskapene. Norge røk mot Sverige i OL-kvaliken, mens EM endte med gruppespill-exit for første gang siden 1997.

SKUFFET: Her er Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg og Maria Thorisdottir (delvis skjult) etter straffebommen fra førstnevnte i Danmark-kampen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nå er siste medaljesjanse VM, hvor Norge står overfor en knalltøff kvalifisering i gruppe med Nederland.

Norge oppnår heller ikke målet om å være blant de åtte beste på FIFA-rankingen.

Det siste målet er innfridd: Til enhver tid ha fem til åtte spillere som spiller jevnlig i de fire beste ligaene i Europa. Ada Hegerberg (Lyon), Andrine Hegerberg (Birmingham), Maren Mjelde (Chelsea Ladies), Kristine Minde (Linköping FC), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg) og Ingrid Schjelderup (Eskilstuna) spiller alle i toppklubber.

– Evalueringen må andre gjøre. Man må ha mer nøytrale øyne som ser på prosessen og om det går riktig vei. Dette er hele fotball-Norge opptatt av, sier Nordby.

– Evaluert hele tiden

A-landslaget for menn har nå som hovedmål å kvalifisere seg til VM-sluttspillet i 2018 (ute), og EM-sluttspillet i 2020 (kvaliken starter høsten 2018).

Samtidig har NFF som mål å ha fem til åtte spillere som til enhver tid spiller jevnlig i de fire beste ligaene i Europa (Spania, Tyskland, England, Italia).

Nå har kun Per Ciljan Skjelbred, Rune Jarstein (begge Hertha Berlin) og Joshua King (Bournemouth) viktige roller i klubblagene, og så gjenstår det å se hvor hardt Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Rafik Zekhnini (Fiorentina) og Martin Ødegaard (Real Madrid – utlånt til Heerenveen) blir satset på.

– Jeg tror vi evaluerer oss selv hele tiden, og blir evaluert hele tiden. Det er et ganske komplisert bilde. For kvinnefotballen er spørsmålet hva som skal til for å løfte produktet, øke status og gjøre rammebetingelsene bedre, sa Semb tirsdag.

– Det gjelder også herrefotballen, barnefotballen, ungdomsfotballen og ikke minst Eliteserien. Landslagene er et resultat av hvor gode spillerne blir i hverdagen, og landslagssjefene vi ansetter skal forvalte det.