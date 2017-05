Dermed har Bullen sikret seg medalje i sitt tredje senior-EM på rad.

– Å, dette føles godt, alle gode ting er tre. Jeg har jo prøvd meg på dette to ganger tidligere og havnet på pallen, men ikke der jeg ønsker, sier hun til NRK.

– Det har vært ganske tøft og mye trening, men det jeg oppnår her i dag er resultatet av alt jeg har gjort hjemme. Det er jeg veldig fornøyd med.

Det ble en jevn start på finalen, men Bullen vant til slutt første runde.

Den norske jenta fikk imidlertid store problemer i andre runde mot Cherdivara-Esanu. Motstandereren svarte med to poeng på et armkast.

Utlignet i siste liten

Men Bullen greide å snu kampen og slo tilbake da hun utlignet til 3-3 på en nedriving. Bullen vant fordi hun tok det siste poenget.

– Nå er jeg ganske lettet, men jeg kan ikke feire denne seieren alene. Det er flere som står bak denne medaljen, sier Bullen og trekker frem støtten fra trenere og lagkamerater.

Bryteren slo både regjerende verdensmester og europamester på veien mot tittelen og rangerer seieren som en av de største i karrieren.

– Jeg har blitt europamester før, men aldri som senior, kommenterer hun.

– Holder hodet kaldt

I semifinalen gikk Bullen hardt ut og gikk fullstendig tom det siste minuttet av kampen. I finalen hadde hun derimot en litt annen taktikk.

– Vi er selvfølgelig utrolig fornøyd og imponert over det Grace presterer, sier sportssjef i Norges Bryteforbund, Anders Hestdalen til NRK.

– Grace sin største styrke er nettopp det å kunne ta ut krefter når hun ligger under. Hun har en utrolig mental styrke som gjør at hun klarer å holde kaldt og dra i land seieren på denne måten, sier han til NRK.

– Hun vinner med den minste mulige margin, og sånn er det når de beste i verden møtes, påpeker han.

Tapte finalen i fjor

I fjor tapte Bullen finalen, og i 2015 ble det bronse.

I år kom Fredrikstad-bryteren seg til finalen etter en dramatisk semifinale mot Emese Barka fra Ungarn, som til slutt endte 10-9.

– Det er godt å vise at vi kan gjøre det bra på jentesiden også. Gutta har jo gjort det utrolig bra i det siste. Det er godt for meg å vite at jeg er med på å gi litt mer kunnskap om bryting.

– Nå skal vi ut og spise og så skal jeg være takknemlig for det jeg har oppnådd i dag, sier europamester Grace Bullen, som returnerer til Norge lørdag.

Bullen konkurrerer for Fredrikstad Bryteklubb Atlas.