God mesterligatrekning for de norske: – Kunne vært mye verre

De norske lagene har generelt vært svært uheldige i mesterligatrekningen de siste par årene, men i år slapp Avaldsnes og LSK Kvinner unna de aller verste.

Avaldsnes dro Barcelona opp av bollen, mens LSK Kvinner fikk en av de enkleste motstanderne i danske Brøndby.

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det en drømmetrekning for LSK, men det kunne vært mye verre. Det var flere andre lag som var overkommelige, men Brøndby er nok et av de svakeste. Det er en god sjanse for at LSK går videre, sier NRKs kommentator Olav Traaen.

– Mål om kvartfinale

LSK Kvinner-trener Hege Riise smilte også etter trekningen.

FORNØYD: LSK-trener Hege Riise er fornøyd med å møte Brøndby. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi er fornøyde med trekninga. Når vi så hvem vi kunne møte, så var nok Brøndby noe av det beste vi kunne fått. Det er et lag vi har muligheter til å slå, sier hun.

– Tror du Brøndby også er fornøyde med å trekke dere?

– Det kan godt hende. Selv om de ikke jublet, så er de nok relativt fornøyd med å trekke oss.

Riises lag har store mål for turneringen.

– Vi har et hårete mål om kvartfinale, noe vi skjønner blir tøft, men det er motiverende også.

Ikke håpløst for Avaldsnes

Avaldsnes var ikke like heldig med trekningen, men Traaen mener det fantes mye vanskeligere motstand enn Barcelona.

– Barcelona er ikke noen lett motstand for Avaldsnes, men også de kunne møtt veldig mye tøffere motstand. Det er Tyskland og Frankrike som har dominert Mesterligaen de siste årene, og det er viktig å slippe å møte noen derfra, sier han.

NRKs fotballkommentator trekker også frem at ingen norske lag har nådd mesterligafinalen før, til tross for et landslag helt i verdenstoppen. Kvartfinalen til Røa i 2010 er det beste norske resultatet på lenge.

– Norske lag har generelt fått tøff motstand i Mesterligaen, og møtt veldig gode lag tidlig i turneringen. Ingen norske lag har noensinne kommet til finalen, noe som kanskje er litt rart da vi ser hva landslaget har fått til.