Glimt snudde kampen og sikret tre poeng mot Sarpsborg 08

Misfornøyd med dommeren etter finaletap: – Det er jo ren sabotasje

Norge fikk en drømmestart mot Spania i EM-finalen for jenter 19, men med bare ett minutt igjen av overtiden var Spanias snuoperasjon et faktum og spanjolene kunne juble for EM-gull. Etter kampen var skuffelsen stor hos de norske spillerne.