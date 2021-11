Glimt-sjefen tror rivaler er blitt fintet ut

NRK videreformidlet en rosende melding fra landslagssjef Ståle Solbakken da pressekonferansen i Roma nærmet seg slutten.

Knutsen gliste bredt – og fulgte opp med et over to minutter langt svar.

Glimt-sjefen har nemlig mye på hjertet når det handler om hvordan laget er kommet helt hit.

Det er allerede mange som har forlatt Aspmyra etter suksess de siste to årene. Likevel har Bodø/Glimt igjen og igjen fått frem erstattere.

Enten fra egne rekker eller utenfra. Lista over spillere som har slitt tidligere – og lyktes i Bodø – begynner å bli lang.

– Et mønsterbruk

Ola Solbakken kom fra nedrykkslaget Ranheim i 2020 og startet Glimt-karrieren i skyggen av Jens Petter Hauge.

Da Hauge forsvant til AC Milan etter storspill mot samme klubb, steppet Solbakken frem.

Denne uken ga Ståle Solbakken tillit til navnebroren, som ble Glimts femte ansikt på landslaget denne sesongen.

– Bodø/Glimt har vært et mønsterbruk. En fantastisk jobb av trenere og klubben. En gave til norsk fotball de siste årene, oppsummerte landslagssjefen overfor NRK.

– Det er et stempel vi tar imot med takk, svarte Kjetil Knutsen i Roma og lo.

NYTER GLIMT-SUKSESS: Landslagstrener Ståle Solbakken. Foto: Ali Zare / NTB

Så fortsatte han med et lengre resonnement om hvordan Bodø/Glimt tenker.

– Den siste måneden cirka er det veldig mange lag som har blitt pushet litt ut i at «nå må dere tørre å si at dere skal ta gull, blablabla», og så har de på en måte forsnakket seg ut av noe de ikke er. Jeg tror det er med på at de endrer fokus eller mister fokus. Igjen, vi har vært opptatt av å bygge en kultur, hente de rette typene som passer inn i den kulturen og så har vi vår måte å tenke på. Vi snakker ikke resultater, vi snakker om prestasjon og vi snakker om utvikling, sier Knutsen.

– Det er ikke et spill, det er i ryggmargen til alle i Bodø/Glimt. Jeg tror det frigjør noe energi og en mental ro til også mentalt være på sitt aller beste. Det er en oppskrift som har fungert, og den oppskriften kommer vi aldri til å endre. Vi ønsker å forbedre den hele tiden, sa Knutsen.

Mourinho før møte med Bodø/Glimt

– Aldri lurt

Glimt-treneren fortsatte med å understreke hvordan hver kamp inneholder læring, enten det handler om Roma på Stadio Olimpico eller en slitekamp mot Sandefjord på hjemmebane.

Knutsen tror Glimt fort kunne tapt for Sandefjord i helgen hvis de hadde begynt å tenke resultat.

NRK ba Knutsen utdype hvordan han mener andre klubber har mistet fokus.

– Alt tyder på at de har gjort det. For eksempel Kristiansund som er en klubb som har vært hardtarbeidende og har tilnærmingen at de skal jobbe beinhardt hver eneste dag. Det tror jeg har fungert ekstremt bra for dem. Men når de plutselig skulle snakke om at de skulle være med … Jeg tror dere (pressen, journ. anm.) fikk de til å endre fokuset, og det tror jeg aldri er lurt. Spesielt når det går bra, tror jeg det er viktig med et tydelig fokus og retning. Det høres kjedelig ut og det er det mange meninger om, men jeg tror vi i Glimt har vært veldig gode på å holde en retning, sa Knutsen.

– Tiden var inne

Med den dramatiske 3-2-seieren over Haugesund lå Kristiansund tre poeng bak Bodø/Glimt i september etter 19 serierunder.

Både spillere og trener Christian Michelsen var offensive i møtet med pressen, og KBK-leiren var klare på at de nå må sees på som en medaljekandidat.

Kveldsnytt

Seks kamper senere har Kristiansund én seier (mot Rosenborg), og kristiansunderne har tatt fem poeng kontra Bodø/Glimts 16.

– Vi følte at tiden var inne for å være litt tøff i trynet også utad. Våre interne mål og forventinger har alltid vært hårete og høye. Om vi har tapt noe på å prøve å gå for noe kan sikkert diskuteres, men vi følte det var riktig med en offensive innstilling på daværende tidspunkt, sier Michelsen til NRK.

Han påpeker at hovedmålet til Kristiansund alltid vil være å plukke 35 poeng så fort som mulig.

– Når vi har de poengene og er med i et felt i toppen av Eliteserien, er det kjempeartig å bli nevnt og være med på praten, også. Det er første gang vi var i ordentlig posisjon. Nå ble vi tatt på alvor. Så kan man snakke om det går utover det mentale, eller om vi ikke er gode nok eller skadesituasjonen og så videre, men til syvende og sist handler det om å gjøre seg fortjent til sluttplasseringen. Vi holder fast på verdiene som har fått oss hit i dag, og det vil alltid være «DNA-et» internt i KBK, sier Michelsen.

– Jeg tror man må tørre å sikte høyt, også. For vår del var det ikke farlig å rive. Kulturen og verdiene som en hardtarbeidende klubb ligger i bunn selv om vi ikke skulle strekke til. Denne gangen ser det ikke ut som man strakk til, men det er fem kamper igjen, og vi skal kjempe til siste kamp er unnagjort, sier KBK-treneren.