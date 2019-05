Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg har trent hardt denne uken. I Sarpsborg-kampen bommet jeg på noen sjanser, så jeg har trent på hvordan jeg skal avslutte og å holde roen når jeg avslutter. Treningen gir resultat, smiler hat-trick-helt Amor Layouni.

For søndag kveld var det Lillestrøm som fikk unngjelde. Bodø/Glimt kom fra et 2-0-tap mot Stabæk sist helg, men herjet da de skulle slå tilbake. De scoret hele tre før pause og la på enda ett mål etter hvilen.

4-0-scoringen i det 52. minutt var for øvrig av det nydelige slaget. Amor Layouni, kampens store spiller sett under ett, mottok ballen inne i gjestenes 16-meter etter et tverrligger-treff av Philip Zinckernagel.

Layouni vartet så opp med et sjeldent dribleshow. Først fintet han vekk én forsvarer med en skuddfinte, og selv om han var få meter fra mål dro han en finte til. Borte var Lillestrøm-forsvarerne og Glimt-kantspilleren kunne rolig plassere ballen i mål bak en sjanseløs Marko Maric i LSK-buret.

– Jeg er veldig glad. Det kjennes bra, kjennes fantastisk, sier svensken.

KAMPENS SPILLER: Amor Layouni, her avbildet mot Lillestrøm søndag kveld. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Åpnet med klassescoring

Den fullstendige overkjøringen og storseieren, leder Bodø/Glimt helt opp på en andreplass på tabellen etter seks serierunder. Det er bare tre poeng opp til ligaleder Molde, men moldenserne har også én kamp mer spilt. Det er ingen til om at trener Kjetil Knutsen og hans menn har overrasket stort i år.

– Hvis jeg skal beskrive det enkelt så er det en solid gjennomføring, både offensivt og defensivt, spesielt offensivt. Det tenkes lite konsekvenser. Vi tenker at vi skal senke skuldrene og ha det gøy, sier Knudsen.

Men Layouni spilte hovedrollen på Aspmyra også i den første omgangen. Før kvarteret var spilt hadde han satt sitt første for kvelden. Etter pasning fra Zinckernagel la Layouni ballen til rette på 16-meteren og skrudde ballen lekkert i lengste kryss.

Etter en drøy halvtime doblet hjemmelaget ledelsen etter en krigerscoring av Geir André Herrem, før Layouni gjorde vondt verre for Lillestrøm like før pause. Stortalentet Håkon Evjen gjorde forarbeidet og Layouni ekspederte pasningen rett i mål.

Trener Knudsen er ikke overrasket over spissens prestasjoner.

– Vi har ventet på det. Vi ser han i trening hver eneste dag. At han scorer tre mål i dag, det er egentlig ganske utrolig at det ikke har skjedd før. Han har så ekstreme ferdigheter at han ikke er lett å få tak på, sier Glimt-treneren.

FRUSTRERTE: Lillestrøms Josef Brian Baccay viser tydelig oppgitthet underveis i oppgjøret mot Bodø/Glimt søndag. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Kampens prestasjon

Det så ikke ut som om gjestene fra Romerike hadde noe å svare med etter å ha fått seg en pustepause i garderoben.

For etter hvilen fortsatte Bodø/Glimt den voldsomme dominansen. I det 52. minutt kom altså kampens prestasjon, nemlig Layounis 4-0-scoring og kampens store snakkis.

Etter 4-0-scoringen var Layouni nær Glimts femte og sitt fjerde med et skudd fra skrått hold, men ballen snek seg like utenfor stolpen. Et kvarter før slutt var han også ferdigspilt. Svensken ble trampeklappet av banen da han ble byttet ut med Morten Konradsen.

Med Layouni av banen, ble det heller ingen flere scoringer på Aspmyra.

– Det må legges mye penger på bordet for dem som skal hente han, det sier seg selv. Men på et eller annet tidspunkt går spillere videre. Da skal det være fordi de er for gode til å være her. Det er naturlig. Men det er ikke fokuset vårt nå. Vi skal videreutvikle han, sier trener Knudsen.

Øvrige resultater i Eliteserien:

Spilt lørdag: Mjøndalen – Stabæk 1–0. Søndag klokken 18.00: Brann – Ranheim 0-1, Haugesund – Molde 1-2, Kristiansund – Tromsø 1-0, Odd – Strømsgodset 2–1.