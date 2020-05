Gir Toppserien millionstøtte

Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner er enige om en finansieringsordning som sørger for at Toppserien kan komme i gang med kontakttrening og kamper. Partene opplyser til VG at ordningen innebærer at Toppfotball Kvinner får inn én million kroner i måneden. Oppstartsdato er foreløpig ikke bestemt, men Toppfotball Kvinner har tidligere nevnt 11. juli som mulig seriestart.