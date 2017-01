Gangnes må se Hoppuka på TV: – Det er helt for jævlig

– Jeg savner dem og vil gjerne på tur igjen, smiler Kenneth Gangnes (27) fra sofakroken.

Norges beste skihopper forrige sesong er krystallklar på at han skal tilbake i hoppsirkuset neste sesong.

27-åringen liker ikke å være parkert på sidelinjen denne sesongen på grunn av korsbåndsskaden han pådro seg i sommer. For å sikre seg stabil inntekt tok nordmannen seg en jobb i sportsbutikk denne sesongen.

Å følge hopprenn fra sofaen er synes Gangnes er helt forferdelig.

– For å være ærlig er det helt for jævlig. Jeg gledet meg til verdenscupstart og skulle endelig se det på TV. Det endte med at jeg skrudde av etter fire hoppere og gikk ut på ski, forteller skihopperen til NRK.

SOFAKROKEN: Kenneth Gangnes klarte kun å se de fire første hopperne i verdenscupåpningen før han skrudde av og gikk ut på ski. Foto: Harald Thingnes / NRK

Inspirert av Lund Svindal

Veien tilbake er lang, men tester viser nå at han er blitt fysisk sterkere. Likevel blir ikke Gangnes å se i hoppbakken før tidligst i slutten av februar eller begynnelsen av mars. Konkurranse denne sesongen blir sannsynligvis for tidlig.

Inspirasjon i treningshverdagen henter han fra Aksel Lund Svindals imponerende comeback i alpinbakken etter det stygge fallet i Kitzbühel.

– Det er imponerende. Det er en drøm å kunne komme tilbake å prege resultatlistene slik han har gjort, forklarer 27-åringen.

Det har aldri vært aktuelt å gi seg, selv om det har vært noen tunge dager. Dette er tredje gangen hopperen pådrar seg denne skaden. I det fjerne skimter det store mål.

– Raw Air kommer sannsynligvis til neste år da, sammen med OL og VM i skiflyging, som henger veldig høyt hos meg i hvert fall, forklarer Gangnes.

– Jeg har ekstremt lyst til å dra til OL og dra hjem med et laggull.

Tror lagkompisen vinner Hoppuka

Fra sofakroken har Gangnes sett at Daniel André Tande har levert en strålende hoppuke.

OPERERT: Slik ser kneet ut etter korsbåndsskaden med påfølgende operasjon. Foto: Harald Thingnes / NRK

27-åringen tror nordmannen kan stikke av med sammenlagtseieren om han får ut toppnivået sitt i ett renn til slik han fikk det i nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen.

– Han er veldig mye sterkere enn det folk tror. Så har han en pakke som skihopper, som veldig få har. Toppnivået til Daniel tror jeg nesten ikke det er noen som klarer å fly hvis han har dagen, forklarer Gangnes.

– Hva er det du ser i ham som gjør at det kan gå helt inn?

– Han er litt eldre enn han var i fjor. Så ser han avbalansert og rolig ut. Det er ikke noen dum egenskap å ha med seg når det koker som verst, utdyper 27-åringen.