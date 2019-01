Fullt kaos rundt OL 2026: Fordel Norge, mener Gerhard Heiberg

– Det mest interessante er at IOC nå betaler opp til ti milliarder kroner til arrangørene i 2026, dette vil stige dersom Norge hadde meldt seg på. Så jeg er overbevist om at man kan hente ut enda flere milliarder. IOC vil tilbake til Norge, sier Gerhard Heiberg til NRK.

Han er æresmedlem i den mektige idrettsorganisasjonen og kjenner de fleste i internasjonal idrett.

Det er ikke før i sommer Den internasjonale olympiske komité, også kjent som IOC, skal velge arrangør til vinter-OL i 2026. Innen fredag 11. januar 2019 måtte alle formaliteter for søkerbyene være klare, inkludert statsstøtte.

Kan be Norge om å arrangere

Per dags dato er det to kandidater til mesterskapet om bare syv år: Stockholm/Åre og Milano/Cortina. Calgary har hatt folkeavstemning om å søke OL. Den endte med et klart nei. Utfordringen med disse søkerbyene er at de ikke har statsstøtte til sine søknader, noe IOC ser på som et ufravikelig krav.

– Da må IOC nøde noen til å overta dette og gjøre det som er nødvendig for at en mulig ny arrangør skal kunne gjennomføre dette, sier Heiberg.

Gerhard Heiberg mener Norge kan stille krav til IOC dersom man får spørsmål om å arrangere OL. For eksempel kan slike leker da arrangeres i et helt land, ikke i én eller to byer. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Kan usikkerheten rundt disse søkerbyene gi Norge mulighet til å arrangere et OL i 2026?

– Det var et farlig spørsmål, men ja, hvorfor ikke? Hvis vi har et mulig konsept og en oversikt over hvor mye penger som skal til for å gjennomføre det. Så hvorfor skulle ikke vi kunne ta på oss det da, sier Heiberg.

I et intervju med NRK før jul, fortalte ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, at byen var klare til å bidra dersom IOC spurte om det.

– Vi har gjort mye arbeid de siste årene og har etter hvert kunnskap om hva det vil innebære og hvilke muligheter det vil gi. Om det er interesse nasjonalt, vil det være mulig å gjennomføre, sa Johnsen da.

IOC-presidenten tror på løsning

Nå har altså IOC utsatt fristen for å få statsstøtte. Derfor er IOC-president sikker på at man finner en løsning. NRK fikk snakke med han under verdenscupen i skiskyting i Oberhof fredag.

Thomas Bach tror alt løser seg, til tross for at søkerbyene ikke har fått nødvendig statsstøtte innen fristen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har to gode kandidater i dag som har sendt inn gode kandidaturer som følger den olympiske agendaen 2020. Den ene er Cortina, den andre er Stockholm. Vi vil nå evaluere de to kandidatene. Samtalene så langt viser at de har strålende gode planer. Vi kan være trygge på at det blir strålende OL i 2026 i et tradisjonelt vinterland, sier president Thomas Bach.

Derfor ønsker han heller ikke å spekulere i hva som skjer hvis byene ikke får statsstøtte. Han mener det ikke er aktuelt å høre med Lillehammer om de vil arrangere.

– Nei, det blir ikke Lillehammer, svarer han kort på et spørsmål om akkurat det.