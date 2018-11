Full krangel om utlånte Molde-spillere – NFF har startet gransking

Molde-duoen Tobias Svendsen (19) og Ibrahima Wadji (23) har denne sesongen vært utlånt til Haugesund. Søndag møtes nettopp de to lagene til en viktig duell i toppkampen i Eliteserien.

ULTIMATUM: Haugesund-leder Eirik Opedal hevder de har fått beskjed fra Molde om at de ikke får bruke de utlånte Molde-spillerne søndag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Etter NFFs regelverk kan ikke Molde nekte deres utlånte spillere å dra på seg Haugesund-drakten på søndag, men ifølge Rogaland-klubben har de fått et ultimatum:

– Det var Molde som brakte temaet på banen i forhandlingene. De stilte et ultimatum. Enten gikk vi med på det eller så kunne vi ikke få låne spillerne. Vi trengte spillere og følte ikke at vi hadde noe valg, sier FKHs daglige leder Eirik Opedal til Haugesunds Avis.

NFF bekrefter til NRK at de har fått en redegjørelse av situasjonen fra både Haugesund og Molde, og at de nå har sendt det videre for gransking av NFFs påtalenemnd for videre behandling.

«Gentleman's agreement»

Haugesund-trener Eirik Horneland sier det er snakk om en muntlig avtale.

– Det er en «gentleman's agreement». For å få låneavtalen på plass måtte vi akseptere vilkårene deres, men det har jeg ingen problemer med. Jeg har visst om dette hele veien, og vi har fokus på dem som skal spille, sier treneren til NRK.

Det er dog stikk i strid med NFFs regelverk.

§ 3-4. Avtaleforhold knyttet til overganger/utlån: I forbindelse med overgang eller utlån av spiller kan det ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom.

NFF bekrefter også til NRK at det ikke er noen forskjell på muntlige og skriftlige avtaler.

I BLÅTT: Ibrahima Wadji har 16 A-lagskamper for Molde. I år har han puttet fem mål for Haugesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde: – De kan bruke de spillerne de vil

Molde-direktør Øystein Neerland mener de har alt på det rene, og at det fullt og helt er opp til Haugesund om de vil bruke Svendsen eller Wadji på søndag.

– Vi har ikke en juridisk bindende avtale, så vi sitter ikke på myndighet til å gjøre laguttaket deres. De står fritt til å bruke de spillerne de vil, sier Neerland.

Molde-direktøren bruker også ordene «gentleman's agreement» om låneavtalen, og at de ble enige om at Svendsen og Wadji ikke skulle spille den ene eliteseriekampen.

UTLÅNT: Tobias Svendsen har denne sesongen vært utlånt fra Molde til Haugesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Hva er konsekvensene for å bryte den avtalen?

– Det er ikke noen konsekvens sånn sett. Det er en frivillig avtale, og hvis Haugesund har lyst til å gå vekk ifra den så er det opp til dem.

Haugesund er derimot av en helt annen oppfatning. De tok ifølge Haugesunds Avis igjen kontakt med Molde denne uken for å høre om det var greit å bruke de utlånte spillerne, men svaret var fortsatt nei.

– Vi føler at vi må forholde oss til den avtalen vi har gjort, selv om den er ulovlig. Men hvis Molde gir oss grønt lys, ønsker vi å ha spillerne tilgjengelige til kampen søndag, sier Opedal avisen.

– Det kjenner vi oss ikke igjen i. Haugesund står fritt til å bruke de spillerne de ønsker å bruke. Vi har ingen avtale som kan begrense deres bruk av egne spillere, så vi er ikke bekymret for noen sanksjoner, svarer Neerland.