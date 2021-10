Full kollaps for Molde i gullkampen: – Katastrofe

– Det er den verste opplevelsen jeg har hatt så lenge jeg har vært her, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+.

– I dag er vi skrekkelig for å si det rett ut. Vi er så langt fra et Molde-lag som vi ønsker å være. I dag er vi flaue over oss selv, for det var så langt under pari som det går an å bli, sa han.

Molde kom til Drammen fra 0-2-tapet mot nettopp Glimt hjemme i Rosenes by onsdag. Med det hadde nordlendingene økt ledelsen på tabellen til fire poeng, og Molde har virkelig fått kniven på strupen i kampen om seriegullet.

Etter søndagens runde topper Bodø/Glimt, som søndag slo Sandefjord 1-0, tabellen med 54 poeng, mens Molde fremdeles har 47 poeng. Fem kamper gjenstår, og Erling Moe mener gullkampen er over.

– Sånn som det er nå, så er den det. Det er kjørt for oss, sier Moe på spørsmål om gullkampen.

Annullert mål

Før totalkollapsen var likevel Molde nær å ta ledelsen flere ganger. Allerede i det 8. minutt var Ohi nær ved å lobbe ballen over keeper Viljar Myhra, som raskt var oppe med hansken og reddet unna.

Og kun fem minutter senere fikk Ola Brynhildsen ballen i nettet, men dommeren blåste av for offside. TV-bildene viste derimot at Brynhildsen var bak ballen da innlegget fra Ohi ble slått, og scoringen burde derfor blitt stående.

Om målet hadde blitt stående kunne muligens både kampen endt annerledes og situasjonen på toppen av tabellen vært en annen.

Likevel ville ikke Molde-trener Erling Moe snakke for mye om situasjonen i pausen.

– Vi skal skyld på oss selv, for den første omgangen vår er katastrofe, sa han til TV Norge.

Fred Friday sendte hjemmelaget i ledelsen i det 37. minutt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Dritenkle ting

For heller ikke Godset var tamme før pause. Fred Friday fikk først et mål avblåst for offside, før han åtte minutter før pause satte fyr på Marienlyst stadion. Kreshnik Krasniqi fant Friday med en stikker, og nigerianeren banket ballen forbi keeper Andreas Linde.

– Det var veldig bra. Jeg visste at hvis jeg scoret det første målet ville jeg gi laget mer selvtillit, sa Friday til Discovery+ etter kampen.

Molde var raskt frampå for å presse fram utligningen, men i stedet var det Johan Hove som fikk æren av å doble ledelsen med et hodestøt.

Og som ikke det var nok: I det kampuret tikket mot 45 minutter smalt Herman Stengel ballen knallhardt i mål fra straffemerket. Straffen kom etter at Tobias Gulliksen ble felt.

– Vi gjør feil og skrur av i viktige situasjoner. Vi lar de score på dritenkle ting, så det er katastrofe, sa Brynhildsen i pausen.

Vondt til verre

Molde hadde muligheter til å sette en viktig første redusering i starten av andre omgang, men etter drøye ti minutter gikk det fra vondt til verre for gjestene. Som bakerste mann felte Martin Bjørnbak Fred Friday og dommer Sivert Amland fant fram det røde kortet.

Molde var nær ved å få reduseringen med knappe 20 minutter igjen å spille, men Emil Breivik skudd fra skrått hold gikk i stolpen til side for Sætre.

I stedet var det en av kampens store spiller, Tobias Gulliksen, som prikket ballen forbi Andreas Linde i Molde-buret. Like før full tid økte Kristoffer Tokstad til 5-0, mens Gulliksen fastsatte resultatet til 6-0 på overtid.

– Det var en fin kveld. Det var en god følelse utpå der og plutselig eksploderte det. Det gjelder å få til dette flere ganger, sa Gulliksen etter kampen.

Mens Myhra vartet opp med en god redning tidlig i kampen, ble det heller ingen lang kamp for keeperen som var med i Ståle Solbakkens siste landslagstropp.

Allerede før halvtimen spilt måtte han ut med skade og ble erstattet av Morten Sætre, som ikke har spilt annet en 4.-divisjonsfotball siden september 2019.

Bodø/Glimts Hugo Vetlesen omfavnes etter å ha satt målet som kan ha avgjort årets eliteserie. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Rykker fra

Bodø/Glimt kjemper i likhet med Molde om et nytt seriegull, og var i utgangspunktet avhengig av seier eller poeng i søndagens oppgjør mot Sandefjord for å holde unna for Molde på sølvplassen.

Men serielederne overbeviste ikke i en målløs første omgang. Sandefjord holdt stand mot nordlendingene de første 45 minuttene, og hadde også flere muligheter.

Glimt slet også med å skape de store sjansene etter at Fredrik Bjørkan måtte gå av banen etter skade i første omgang.

Bodø/Glimt har den siste tiden fått skader på både Ulrik Saltnes og Patrick Berg, og en skade på Bjørkan vil derfor være svært dårlig nytt for både serielederen og landslaget.

Det var lenge målløst også i andre omgang, men etter 63 minutter sendte Hugo Vetlesen ballen i hjørnet etter målgivende fra Pellegrino. Kampen endte til slutt 1-0.

Dermed kom scoringen som publikum på Aspmyra hadde ventet på. Et publikum som var vel vitende om situasjonen på Marienlyst stadion.

Molde kollapset fullstendig i den viktige kampen mot Strømsgodset, mens serieleder Bodø/Glimt altså sikret tre viktige poeng.