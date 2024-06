Full forvirring: Ble disket - så kom kontrabeskjeden

Alice Finot fra Frankrike løp jublende inn til EM-gull på 3000 meter hinder. Hun var suveren i spurten og sikret Frankrikes andre gullmedalje i mesterskapet.

Trodde hun.

For én time senere kom kontrabeskjeden: Finot var disket for å ha tråkket på listen som går langs banen. Da så resultatlistene slik ut:

Foto: Skjermdump fra European Athletics

Dermed sto tyske Gesa-Felicitas Krause som gullvinner. Ifølge ZDF kom protesten mot Finot fra Det tyske friidrettsforbundet.

Finot så ut til å reise tomhendt og sønderknust hjem. Kontrastene til scenene som utspilte seg etter målgang var slående.

Men dramatikken var ikke over.

JUBLENDE GLAD: Finot etter målgang. Foto: Reuters

For et kvarter etter at hun først ble diskvalifisert, ble resultatlistene på nytt oppdatert. Finot var igjen flyttet til toppen. Frankrikes anke hadde ført frem og gullet var igjen hennes.

Ifølge den franske storavisen L'Équipe la så det tyske forbundet inn en protest igjen på at Finot anke hadde blitt tatt til følge. Først rett før halv ett på natten ble det endelig klart at Finot blir stående som gullvinner, skriver avisen.

– Altfor strengt

NRK snakket med friidrettsekspert Vebjørn Rodal da Finot fremdeles sto som disket og uten en gullmedalje.

Han skjønte lite av juryens avgjørelse.

– Burde Alice Finot blitt disket?

– Nei, det synes jeg ikke. Det der synes jeg var altfor strengt. At hun er i ubalanse ut av vanngraven der og toucher streken to ganger, sier han.

– Trist

Rodal mener at resultatet i løpet ikke ville sett noe annerledes ut om Finot tråkket på lovlig side av streken.

– Hun tjener ingen verdens ting på det, ikke posisjon, dytter ingen andre ut av posisjon. Du bare tråkker på streken der to ganger fordi du er i ubalanse uten å ha noen vinning på det. Nei, det blir for strengt, sier eksperten.

EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

33-åringen nærmer seg tampen av karrieren. Hun har tidligere et sølv fra EM innendørs, men har aldri klart å stige til topps på den internasjonale scenen.

– Hva tror du går gjennom hodet hennes nå?

– Det må være en gedigen skuffelse. Det er en voksen dame, det kan være det er hennes desidert siste mulighet til å bli europamester. Å bli disket fra et gull det må være … katastrofe skal man kanskje ikke bruke i idretten, men trist i hvert fall, avslutter den tidligere olympiske mesteren på 800 meter.

Men det ble en lykkelig slutt på historien for Finot, som tok karrierens første gull.