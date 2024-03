– Jeg har det helt for jævlig, sier Forfang til NRK.

Tromsøværingen lå på tredjeplass i Raw Air sammenlagt før de tre siste konkurransehoppene i skiflygingsbakken i Vikersund. Der endte han på 21. plass i den førsteomgangen, og røk rett ut.

I søndagens konkurranse var det nemlig bare 20 som skulle videre til den andre omgangen, før feltet skulle være nede i 10 utøvere til den tredje og siste omgangen.

«Alle» trodde at hvem som tok seg videre baserte seg på Raw Air-sammendraget, men beskjeden fra Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) var at man i stedet gikk videre basert på hvor godt man gjorde det i søndagens konkurranse.

Dermed var Forfang den første som falt utenfor de 20 som gikk videre til den andre omgangen, og mulighetene for en pallplass i Raw Air var spolert.

Skuffet over eget hopp - se det her Du trenger javascript for å se video.

– God underholdning

– Det er vel en av de verre dagene jeg har hatt i hoppbakken det her, sier Forfang.

– Det er utrolig kjedelig så klart. Jeg hadde håpet at jeg skulle befeste tredjeplassen i sammendraget, men jeg kom meg aldri inn i bakken her i år. Det ble en sånn teknisk kamp i hvert eneste hopp her. Jeg fikk det ikke helt til å løsne, fortsetter han.

– Ganske brutalt det formatet her. Hva synes du om at man har det knockout-systemet?

– Det lager vel god underholdning.

– Men liker du det?

– Jeg hadde jo likt det om jeg hadde vært med å prege rennet i dag. Det er ikke noe gærent med konseptet.

Nedbrutt forfang om hoppet Du trenger javascript for å se video.

NRK-ekspert Johan Remen Evensen hadde trodd hele uken at utøverne gikk videre basert på Raw Air-sammendraget.

– Nå har FIS rett og slett snudd. De fikk litt problemer med å løse det rent praktisk med den grønne streken og laseren i bakken, var forklaringen jeg fikk av Sandro Pertile i bakken her i stad, sier Remen Evensen og sikter til en samtale han hadde med renndirektøren i FIS.

Sjekket regelen like før start

Halvor Egner Granerud ble klar over regelendringen kort tid før han kastet seg utfor den gigantiske hoppbakken i Modum kommune.

– Jeg var heldigvis smart nok til at jeg spurte Sandro hvordan det egentlig skulle være. Det viktigste er at man har kontroll før rennet starter også får man håpe at samtlige utøvere og trenere har kontroll, sier Granerud til NRK.

– Når fikk du vite det?

– Jeg spurte Sandro en halvtime før start for å dobbeltsjekke. Det var noe helt annet enn det jeg trodde at det var. Så jeg er glad jeg spurte.

– Rart og dårlig informert fra arrangør og FIS. Det skal ikke være slik at utøvere må spørre renndirektør en halvtime før konkurransen, sier Remen Evensen.

Stopper opp midt i intervjuet: – Det var variant Du trenger javascript for å se video.

Ingen nordmenn i finaleomgangen

Marius Lindvik var den nest beste nordmannen i Raw Air-sammendraget bak Forfang før søndagens konkurranse, men han røk også ut i den første omgangen.

Robert Johansson og Granerud tok seg til den andre omgangen, men lå på henholdsvis 15.- og 12.-plass etter det andre hoppet.

Dermed var det ingen nordmenn blant de ti beste som får hoppe søndagens tredje og siste omgang.

– Vi er absolutt ikke fornøyd nå, selvfølgelig. Vi er skuffa nå, At vi er ute av finalen er vi skuffet over, sier Magnus Brevik til NRK.

Østerrikske Daniel Huber vant rennet i Vikersund, og tok med det sin andre verdenscupseier foran landsmann Stefan Kraft.

Kraft tok på sin side sammenlagtseieren i Raw Air, og avgjorde samtidig verdenscupen sammenlagt.