Satte verdensrekord etter blodig fall: – Tidenes berg-og-dal-bane

– Fy, søren. Det har vært litt av en morgen. For en berg-og-dal-bane. Men dette er så vanvittig gøy. Jeg har ikke ord, sier Opseth til NRK like etter verdensrekordhoppet på 230,5 meter – fire og en halv meter lengre enn den tidligere verdensrekorden.

Opseth var på gråten i intervjuet med NRK etter verdensrekordhoppet, som kom rundt halvannen time etter fallet i prøveomgangen.

– Jeg var fast bestemt på at jeg skulle rett opp og hoppe igjen etter at jeg gikk på trynet i prøveomgangen. Når jeg setter utfor i store bakker er det null frykt. At jeg får til det hoppet, det er jeg faktisk litt stolt av, sier Opseth.

– Det har vært tidenes berg-og-dal-bane. Det kan man trygt si, sier trener Christian Meyer, som selv var på gråten i NRK-intervjuet.

Må avbryte intervjuet: – Det er helt fantastisk

I den første omgangen hoppet Opseth 203 meter og lå som nummer to, kun bak lagvenninnen Eirin Maria Kvandal før finaleomgangen.

I den andre omgangen hoppet hun hele 230,5 meter og satte verdensrekord.

– Jeg har litt vondt. Det stikker litt. Men jeg tror fortsatt jeg er ganske dopet på adrenalin, så det blir nok verre utover kvelden, sier Opseth om det blodige ansiktet hennes.

SMILENDE: Smilet var raskt tilbake for Opseth. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Dramatisk fall i prøveomgangen

Kvandal vant rennet og også Raw Air sammenlagt etter et hopp på 212 meter i andre omgang.

– Jeg vet ikke om det er noen bilder av det, men jeg jubla i hvert fall på toppen. Det er ordentlig stort, sier Kvandal om lagvenninnens verdensrekord.

DOBBEL GLEDE: Eirin Maria Kvandal (venstre) kunne juble for seier i Raw Air, mens Silje Opseth (høyre) satte verdensrekord. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Opseth hadde før rennet en personlig rekord på 215,5 meter, men klarte ikke å holde seg på beina da hun landet på 236,5 meter i prøveomgangen.

– Det lugget, rett og slett. Jeg fløy fint, hadde god kontroll og gikk bra inn for landing, og så var det bare bråstopp. Jeg rakk ikke å tenke så mye. Jeg bare snurret rundt. Jeg har ikke sett det selv enda. Jeg trenger ikke å gjøre det heller før vi er ferdige her, sa Opseth om fallet.

Her faller Silje Opseth i prøveomgangen

Kun 40–45 minutter etter fallet, var hun igjen i aksjon da hun hoppet i den første omgangen.

– Det her er det morsomste jeg vet om, og det er dette rennet jeg har sett frem mot hele sesongen. Det var ikke aktuelt å ikke gå opp og hoppe hopprenn selv om det gikk på trynet i prøveomgangen, sa hun.

UT PÅ EGEN MASKIN: Silje Opseth på vei ut av bakken etter fallet i prøveomgangen. Foto: NTB

Granerud: – Det så helt sykt ut

Lagvenninnen Anna Odine Strøm snakket med Opseth kort tid etter fallet.

– Hun hadde det fint. Hun synes det var litt synd at hun falt, siden det var et så bra hopp. Men det virket som hun var ved sine fulle fem og hun var veldig klar for å hoppe igjen. Legen vurderte også til at hun var klar for det, sa Strøm til NRK.

Strøm fortalte at det «bare» var skrubbsår for Opseth.

– Det virket som hun bare ville opp, sier Strøm om Opseth.

Halvor Egner Granerud satt i bussen på vei til bakken da Opseth falt. Han så fallet kort tid etter.

– Det så helt sykt ut. Hun slår jo kollbøtte. Det var et dramatisk fall, sa Granerud.

– Det er helt sykt rått det hun gjør i første omgang. Jeg tror samtlige i utøverlandsbyen var utrolig imponert. Hun leverer jo et kanonhopp i første omgang også. Det viser en syk guts. Jeg er sykt imponert, sa han videre.

Raw Air-lederen: – Skikkelig fælt

Søndagens renn er det siste i årets Raw Air for kvinnene, hvor norske Eirin Maria Kvandal hadde en klar ledelse på 53,5 poeng ned til Eva Pinkelnig før de siste to hoppene.

Kvandal sto oppe på toppen og ventet da Opseth falt.

– Det er fælt. Skikkelig fælt. Du hører at det går langt og så hører du bare «går det bra med Silje»?. Det er helt krise. Nå fikk jeg høre at hun i hvert fall går for egen maskin og kom seg ut av bakken selv. Da senket jeg skuldrene litt selv, sa hun til NRK kort tid etter Opseths fall.

Det er totalt 17 hoppere som stiller til start i kvinnenes renn, et renn som er det første verdenscuprennet i skiflyging for kvinner. I fjor hoppet også kvinnene i Vikersund, men da var ikke rennet en del av verdenscupen. Det var den gang det første skiflygingsrennet for kvinner.

Får seiersklemmen av treneren

Dropper verdenscupavslutningen

Mens mennene avslutter verdenscupsesongen med skiflyging i Planica neste uke, står det et renn i normalbakken på samme sted på programmet for kvinnene.

Opseth håper kvinnene nå får sjansen i de andre skiflygingsbakkene de neste sesongene.

– Jeg avslutter sesongen her. Planen var å hoppe NM på tirsdag, men vi får se hvordan kroppen er. Jeg synes vi blir tråkket mer ned når vi må avslutte i Planica. Jeg har lagt andre planer og har ikke tenkt å reise tid.

Istedenfor blir det ferietur til Thailand for den nye verdensrekordholderen.

– Det blir ferietur. Det blir fint med dette ansiktet, sier hun smilende.