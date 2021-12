Sivert Bakken ledet ved veksling. Det samme gjorde brødrene Bø. Ankermann Vetle Sjåstad Christiansen tålte to ekstraskudd og gikk Norge inn til sesongens første stafettseier. Foran Frankrike og Russland.

– Fire ekstraskudd bare. Det er veldig godt gjennomført på standplass, roste Ola Lunde.

– Det er sterkt. Vi leverer meget bra på skytebanen. Vi er rolige og skyter i et tempo vi føler vi har kontroll på, sier Thingnes Bø.

– Litt redd

Og de hadde forberedt seg. For det har vært kaldt i Östersund, noe som har preget norske utøvere. Sjåstad Christiansen viste frem en spesialløsning for å holde hendene varme før start.

NUMMER EN: Norge leverte best skyting av samtlige nasjoner, og vant stafetten. Foto: Fredrik Sandberg / TT NYHETSBYRÅN / NTB

– Kulda er det vi frykter mest, slo ankermannen fast.

Ekstra bevisst ble de på å holde varmen etter at Johannes Dale pådro seg frostskader, og måtte få legehjelp etter sprinten torsdag.

– Jeg kom i mål og ble møtt av tre-fire leger og sykepleier. Jeg synes det var litt voldsomt med en gang, for jeg følte det ikke var så vondt. Men da jeg fikk se hvordan det så ut selv skjønte jeg at det var alvorlig, forteller Dale, som ble vraket til stafetten.

Da han fikk igjen varmen, kom også smerten.

– Det var en stikkende, brennende smerte, svei skikkelig. Jeg fikk på meg en slag skrem for å roe det ned. En brennende følelse, beskriver han.

– Jeg blir jo litt redd, innrømmer Sjåstad Christiansen.

– 16 minus i Östersund er som 30 minus på fjellet. Det er en ekstremt fuktig luft her som biter på huden. Han (Dale) fikk masse skum på ørene og har sprekt opp øret nå, og driver og blør litt hele tiden, legger han til.

NYE VOTTER: Vetle Sjåstad Christiansen og resten av det norske laget hadde sydd og fikset varme hansker til stafetten. Varianten på bildet skal han spare til kaldere dager. Foto: Ulf Westergren / NRK

– En desperat gjeng

Ifølge utøverne var «prosjekt systue», med nål, tråd, sy- og stiftemaskin, fredag kveld for vellykket.

– En desperat gjeng, sier Tarjei Bø.

– Det var en sosial sammenkomst, så kanskje det var det som gjorde at vi bare brukte fire ekstraskudd i dag, mener Thingnes Bø.

Fem treff på stående for Johannes Thingnes Bø Du trenger javascript for å se video.

Sjåstad Christiansen la riktig nok igjen vottene han viste NRK før han gikk ut på sin etappe. I stedet hadde han smittevernhansker under egne hansker. Det holdt i de seks-sju minusgradene som var lørdag. Søndag er det meldt langt kaldere.

– Det funket egentlig helt topp, så i morgen er det meldt kaldt, så jeg har lyst til å terpe litt på det. Det funket bra å skyte, forteller storebror Bø

Dale har planen klar før herrenes jaktstart: han skal ha ørevarmer, teipe ansiktet og ha dobbelt lag med kuldekrem. I tillegg til de tykkeste hanskene.

– Jeg kan gå med mine skader, men det er garantert flere som får frostskader i morgen om det er kaldere og mer vind enn på sprinten. Det er lettere å få frostskade når du først har fått det, så jeg må være forsiktig. Jeg blir han fyren som har ørevarmere på skirenn, sier Dale og ler.

Norge gjorde endring

Sturla Holm Lægreid skulle egentlig gå den første etappen, men med en litt ruskete hals, ble Bakken satt inn lørdag morgen. Han taklet nervene, og skjøt fullt både liggende og stående skyting.

– Det var veldig moro, det er bare å begynne å telle (stafettseire). Det var et ganske hardt løp, ikke så mye gratis, mye jobbing hele veien. Det er 7,5 harde kilometer, så det var tungt, men gøy, sier han etter debuten på stafett i verdenscup.

– Han blir nok en veldig god mann å ha på stafettene fremover i årene som kommer, og en veldig god reserve frem til OL, roser Sjåstad Christiansen.

Bakken på stående skyting Du trenger javascript for å se video.

En av forhåndsfavorittene, Sverige, ble hektet av da Peppe Femling måtte i strafferunden på første etappe. Totalt brukte de 15 ekstraskudd. Sebastian Samuelsson pyntet likevel på resultatet og gikk Sverige opp til sjuendeplass.

– Vi var redd for at svenskene skulle sette to Öberg på herrelaget, og da ville det sett litt annerledes ut. Da de ikke gjorde det, var vi ganske trygge på at de ville bomme, sier Tarjei Bø og ler.