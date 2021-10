Frykter foreldre blir redde for å sende barn på ski-trening: – Kommer dårligere ut enn vi fortjener

– Ja... Hvor skal man begynne, da? spør Falla, når NRK ber henne kommentere alle historiene som nå fremkommer rundt slankepress og spiseforstyrrelser både på lavere- og høyere nivå i langrenn.

Hun sitter i solskinnet i italienske Livigno. Er ganske godt fornøyd med tingenes tilstand og smiler litt når hun forteller at situasjonen hennes rent formmessig er på et helt annet nivå sammenlignet med det blytunge fjoråret.

Men Falla blir litt mer alvorlig når temaet omhandler spiseforstyrrelser og vektfokus i langrenn.

– Ja, det er spiseforstyrrelser i idretten, det forekommer. Men samtidig er det så mange andre helsegevinster og så mye bra av å gå på ski, at jeg ser heller det perspektivet at jeg er redde for at foreldre nå etter å ha lest disse historiene, skal være redde for å sende barna sine på ski-trening, og det synes jeg blir helt feil.

KLAR FOR ØKT: Maiken Caspersen Falla, her fra tirsdagens morgenøkt i italienske Livigno. Foto: Torstein Bøe / NTB

«En syk ski-nasjon»

Innimellom der må 31-åringen ta seg en pustepause. Hun er engasjert og tar idretten sin i forsvar selv om hun har fått med seg at enkelte utøvere på nivået like under eliten i VG har fortalt sin historie om mat- og vektutfordringer.

Dagbladet har under tittelen «en syk ski-nasjon» den siste tiden blant annet fortalt historier om eliteutøvere i langrenn på 80- og 90-tallet som slet stort med spiseforstyrrelser og slankepress.

Men det har også vært historier fra det øverste nivået de siste 20 årene. Som da Marit Bjørgen i sin bok fortalte om at kulturen i hennes landslagsperiode endret seg til at ingen plutselig spiste desserten rundt matbordet.

Og senest denne uken kunne tidligere landslagsprofil Marthe Kristoffersen i podkasten til Øystein Pettersen og Hans Olav Ingholm fortelle at hun så folk gjemme bort mat da hun var ung og lovende på landslaget.

Falla påpeker at flere av historiene er fra 70-, 80-, og 90-tallet, og noen fra nyere tid.

– Jeg tenker at det beste du kan gjøre for barnet ditt er å sende det på skitrening. Man lærer å være allsidig, være sammen med andre ute i aktivitet, ha det gøy, være inkludert i et kjempemiljø, jeg kunne fortsatt i en evighet og snakket om alt som er bra.

– Vi kommer dårligere ut enn vi fortjener

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagstrener Ole Morten Iversen er helt på linje med sin elev.

– Jeg tenker sånn, jeg også, sier han, når NRK legger frem Fallas utspill om frykt for at foreldre nå blir bekymret for å sende barna sine på ski-treningen.

Han understreker først viktigheten av den ene siden av det: At alle er enige om at det er bra temaet settes på agendaen. Han mener alle historiene bidrar til forståelse for hvor vanskelig temaet spiseforstyrrelser og spiseatferd er.

– Minuset den siste tiden, føler jeg som langrennstrener for damelaget, at vi er en syk idrett... Vi har utfordringer. Men andre idretter har utfordringer som er minst like store, sier Iversen.

Han fortsetter med å slå fast det han mener: Langrenn er en sunn idrett å sende ungene sine til.

– Den type tyn vi får nå, som er ufortjent, vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen i det som har vært før. Så får folk inntrykk av at sånn er det nå også. Det føler vi ikke stemmer. I det bildet tenker folk det er en farlig idrett. Det er forferdelig synd og det synes jeg vi ikke fortjener, sier han.

– Gjenspeiler seg ikke i det man leser i media

Fallas opplevelse av tingenes tilstand er at det har skjedd utrolig mye de siste årene. Hun peker på hvor mye bedre sikkerhetsnettet toppidrettsutøverne har rundt seg, at informasjonsflyten til grasrota har blitt bedre, mener hun også.

– Så jeg blir litt redd for at mange kanskje skal tenke at det å slanke seg er nesten viktigere enn å trene, at det kan nesten fremstå sånn da i de sakene som jeg har lest og det er jo helt feil.

– Det stemmer ikke i det hele tatt. Slanking er ikke, altså det kan være en snarvei over en kort periode, men har du planer om å være ordentlig god, ordentlig lenge, så nei.

Her får hun støtte av Therese Johaug.

Hun trekker blant annet frem at Norges Skiforbund har ordnet helseattester og sørger for at helsen kommer først i det norske damelaget.

– Og har et normalt og sunt forhold til kosthold. Miljøet på laget i dag føler jeg ikke gjenspeiler seg i det man leser i media og det man har opplevd før. Det er ganske annerledes.

MENER TING ER ENDRET: Therese Johaug, her under landslagssamling i Livigno denne uken. Foto: Torstein Bøe / NTB

Johaug innrømmer: Har fått hjelp i karrieren

Therese Johaug innrømmer imidlertid overfor NRK at hun selv gjennom karrieren har hatt et vanskelig forhold til mat og matinntak i løpet av sin karriere.

– Det er klart at i enkelte perioder har jeg fått veiledning av Olympiatoppen og Skiforbundet til å komme meg på rett kjør fordi jeg har valgt å trene veldig mye opp gjennom og hatt utfordringer, forteller hun.

– Men jeg har hele tiden følt meg trygg i alle mine år på landslag og jeg har følt at jeg har hatt trenere som har fulgt oss opp.

Johaug mener likevel i likhet med Falla at ting har utviklet seg til det bedre i norsk langrenn.

– Det var jo en utfordring føler jeg, virkelig. Men jeg føler at det ble tatt tak og at vi hadde et godt støtteapparat som tok tak i det og jobbet med det. Det ble ikke et tabu tema på noen måte.